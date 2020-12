PhonePe, l’une des principales plates-formes de paiements numériques en Inde, a annoncé avoir traité plus de 11 millions de paiements de primes d’assurance au cours de la dernière année. L’application PhonePe offre aux utilisateurs une option rapide et sécurisée pour payer leurs primes d’assurance pour plus de 30 fournisseurs d’assurance à travers le pays. PhonePe a également déclaré avoir été témoin d’une participation forte et active des villes de niveau 2 et de niveau 3, 80% des primes étant payées par les utilisateurs de ces villes. PhonePe offre également aux utilisateurs la possibilité de télécharger instantanément les reçus de paiement pour les assureurs afin de leur permettre de bénéficier d’avantages fiscaux. La société ne facture aucun supplément pour ce service.

Cela a permis à PhonePe de maintenir des volumes de paiement de primes élevés dans cette catégorie depuis son lancement. PhonePe a également connu une augmentation massive des paiements de primes au cours de la COVID-19[feminine lockdown car les utilisateurs ont choisi non seulement de payer des primes pour leurs propres polices, mais aussi pour leurs familles et amis. Pour payer leur prime d’assurance sur l’application PhonePe, les utilisateurs doivent ouvrir l’application PhonePe (PhonePe peut être téléchargé à partir de l’App Store d’Apple ou du Google Play Store au cas où quelqu’un n’aurait pas l’application) sélectionnez « LIC / Assurance sur la page d’accueil > sélectionnez Fournisseur de services d’assurance> Entrez les détails> cliquez sur confirmer> sélectionnez le mode de paiement et effectuez le paiement.Pour LIC, les utilisateurs peuvent télécharger leurs bordereaux instantanément depuis l’application PhonePe.

PhonePe a annoncé son partenariat avec Tax2Win plus tôt cette semaine afin de permettre aux utilisateurs de produire leurs déclarations de revenus directement à partir de l’application. La plateforme de déclaration fiscale Tax2Win a été intégrée à l’application PhonePe pour Android et iOS. Plus tôt, PhonePe a annoncé que la société avait franchi le cap des 250 millions d’utilisateurs enregistrés avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), générant près d’un milliard de transactions de paiement numérique au mois d’octobre 2020.