PhonePe continue de dominer le marché des paiements basés sur UPI avec plus de 970 millions de transactions en février 2021

zPhonePe a continué de dominer le marché des paiements numériques basés sur UPI en Inde en février 2021, avec plus de 970 millions de transactions, a annoncé la société plus tôt dans la journée. La société de paiement numérique ajoute que la plate-forme a enregistré plus de 1,07 milliard de transactions au total sur UPI, cartes et portefeuilles sur sa plate-forme pour la même période. Le site Web de la National Payments Corporation of India (NPCI) montre qu’environ 2 292 millions de transactions UPI d’une valeur de 4,25 062 crores ont eu lieu en Inde le mois dernier, bien que le rapport complet n’ait pas encore été partagé. Le rival national de PhonePe, Paytm, a également annoncé que la plate-forme avait enregistré plus de 1,2 milliard de transactions en février 2021, affichant une croissance de 15% par mois. En janvier 2021, Paytm Payments Bank a pris la troisième place avec 281,18 millions de transactions basées sur UPI d’une valeur de Rs 33909,50 crores.

PhonePe ajoute que son succès continu dans l’espace des paiements numériques est principalement attribué à l’expansion dans les villes de niveaux 2 et 3, où la société a apparemment numérisé plus de 17,5 millions de magasins Kirana. La société de paiement électronique avait précédemment annoncé son intention de numériser 25 millions de Kiranas d’ici la fin de 2021. S’exprimant davantage sur le développement, Sameer Nigam, fondateur et chef de la direction de PhonePe, a déclaré que la société continuait de dominer les indicateurs de l’industrie en termes d’actifs base d’utilisateurs, base marchande active, total des transactions et TPV (volume total de paiement). «Nous sommes ravis de conserver notre pole position en tant que première plate-forme de paiement numérique du pays. Je suis très fier d’annoncer que PhonePe est leader dans tous les domaines. Nous continuerons à transformer des vies de manière positive tout en créant des produits simples, évolutifs et innovants pour chaque Indien », a ajouté Nigam dans le communiqué.

La croissance de PhonePe peut également être attribuée à la multitude de mises à jour que l’application a ajoutées depuis l’année dernière. Récemment, la société s’est associée à Axis Bank sur le modèle multi-banques UPI, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer et d’utiliser plusieurs ID UPI avec un ID Axis Bank. En dehors de cela, PhonePe va commencer à acquérir des marchands avec Axis Bank en plus de son partenariat avec YES Bank. Il a récemment franchi le cap des 275 millions d’utilisateurs enregistrés. Il comptait plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels générant plus d’un milliard de transactions de paiement numérique en janvier seulement. Il vise à dépasser les 500 millions d’utilisateurs enregistrés d’ici décembre 2022.