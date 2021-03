La société de paiement numérique PhonePe a déclaré que la plate-forme était devenue le plus grand acteur des transactions marchandes UPI (P2M), capturant plus de 42% de la part de marché globale en février 2021. Les dernières données sur le site Web de la National Payments Corporation of India (NPCI) montrent que le La plate-forme de paiement numérique avait enregistré plus de 975,53 millions de transactions UPI, d’une valeur de 1,89 crore lakh Rs pour la même période. Plus tôt ce mois-ci, PhonePe avait déclaré avoir enregistré plus de 1,07 milliard de transactions au total en février 2021. Le rival national de PhonePe, Paytm, avait également déclaré que la plate-forme avait enregistré plus de 1,2 milliard de transactions en février 2021, affichant une croissance de 15% par mois. Cependant, dans l’espace UPI, Paytm a enregistré environ 340 millions de transactions basées sur UPI, d’une valeur de 38 493 crores Rs. Google Pay a pris la deuxième place en février, traitant 827,86 millions de transactions (36% du volume UPI total).

Dans un communiqué de la société, PhonePe a déclaré que sa croissance dans l’espace UPI était attribuée à l’adoption massive dans les villes de niveau 4 et les talukas. PhonePe est également disponible dans 18 millions de kiranas du pays et compte plus de 50 000 marchands. S’exprimant davantage sur l’exploit, Vivek Lohcheb, vice-président de PhonePe Offline Business Development, a déclaré que la croissance était due à une expansion du marché avec plus de commerçants dans les petites villes.

«Notre focalisation continue sur la fiabilité et la garantie de taux de réussite des transactions les plus élevés crée une grande confiance dans la plate-forme PhonePe. Cela, associé à une expérience produit supérieure, conduit les clients à préférer de plus en plus PhonePe aux autres applications de paiement, a ajouté le responsable de PhonePe dans le communiqué.

La croissance de PhonePe peut également être attribuée à la multitude de mises à jour que l’application a ajoutées depuis l’année dernière. Récemment, la société s’est associée à Axis Bank sur le modèle multi-banques UPI, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer et d’utiliser plusieurs ID UPI avec un ID Axis Bank. En dehors de cela, PhonePe va commencer à acquérir des marchands avec Axis Bank en plus de son partenariat avec YES Bank. Il a récemment franchi le cap des 275 millions d’utilisateurs enregistrés.

LIRE AUSSI: Paytm horloges 1,2 milliard de transactions mensuelles alors que Atmanirbhar Digital Bharat Push récolte des récompenses

Le site Web de la National Payments Corporation of India (NPCI) montre qu’environ 2 292 millions de transactions UPI d’une valeur de 4,25 062 crores de roupies ont eu lieu en Inde le mois dernier. L’adoption des paiements numériques est également attribuée à la poussée de l’Inde numérique du gouvernement, dans le cadre de l’Aatmanirbhar Bharat Push.