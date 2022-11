Phone Bhoot vs Mili day 2 box-office collections : les films de Katrina Kaif et Janhvi Kapoor ne parviennent pas à attirer la foule vers les salles de cinéma ; effectuer en dessous de la moyenne

Ce vendredi, deux films de Bollywood se sont affrontés au box-office. Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi vedette Téléphone Bhoot s’est heurté à Janhvi Kapoor vedette Mil. Les deux films ont reçu des critiques positives du public. Alors que Phone Bhoot chatouillait les os amusants du public, Mili a laissé les fans émus. Cependant, au box-office, les deux films ont du mal à compter. Ils ont commencé lentement au box-office et ont maintenant du mal à gagner de l’argent.

Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi contre Janhvi Kapoor à BO

Le jour 2, c’est-à-dire le premier samedi, Phone Bhoot a gagné environ 2,55 crores de roupies, comme le rapporte India Today. Le grand total du film en deux jours est maintenant de Rs 4,60 crore. Il avait également un faible taux d’occupation. D’autre part, Mili de Janhvi Kapoor a fait moins bien que Phone Bhoot le deuxième jour. Mili aurait collecté Rs 0,60 crore le deuxième jour. Avec cela, le grand total de ce film n’est que de Rs 1,10 crore. Généralement, les week-ends sont considérés comme bons pour les films, mais Phone Bhoot et Mili n’ont pas une bonne course au box-office. Outre ces deux films, Double XL avec Huma Qureshi et Sonakshi Sinha est également sorti en salles vendredi.

Plus tôt, Ram Setu d’Akshay Kumar et Thank God d’Ajay Devgn-Sidharth Malhotra se sont affrontés au box-office. Les films sont sortis la semaine de Diwali et ils ont réussi à obtenir des chiffres décents. Certainement bien mieux que Phone Bhoot et Mili.

Kantara gagne les cœurs

Les films de Bollywood sont confrontés à une concurrence majeure des films du sud de l’Inde. Kantara de Rishab Shetty se comporte toujours bien au box-office malgré sa sortie le 30 septembre. La version doublée en hindi du film a également bien fonctionné car elle a franchi la barre des 50 crore Rs. Ces derniers temps, les films de Bollywood ont eu du mal à atteindre ce nombre.