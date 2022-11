Phone Bhoot : Siddhant Chaturvedi se confie sur le fait d’être hanté par son ex-petite amie [Exclusive Video]

Téléphone Bhoot l’acteur était une fois dans une relation sérieuse, mais malheureusement, cela s’est terminé. Siddhant et sa petite amie étaient ensemble depuis quatre ans. Lors d’une interview avec Bollywood Life, l’acteur a expliqué à quel point il était hanté par la présence de son ex-petite amie. Regardez la vidéo complète pour en savoir plus sur la même chose. Apparemment, l’acteur et son ex-petite amie avaient des différences liées à ce qu’ils voulaient dans la vie. L’acteur selon les rapports devait choisir entre l’amour et l’ambition et il a choisi l’ambition. L’acteur avait subi un chagrin d’amour majeur. Sur le plan professionnel, il est surtout connu pour son rôle dans Garçon du ravin, Gehraiyaan opposé Deepika Padukone. Il sera ensuite vu dans Kho Gaye Hum Kahan qui est sur son calendrier.