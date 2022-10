Phone Bhoot: Katrina Kaif salue les fans à la manière de Vicky Kaushal alors qu’elle fait la promotion de son film de comédie d’horreur [Watch]

Téléphone Bhoot sort le 4 novembre. Les stars des films d’horreur Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter en tête. Tous les trois font la promotion de leur film partout dans la ville. Tout récemment, Katrina, Ishaan et Siddhant ont rejoint la cellule informatique de l’IIT Bombay. Katrina semblait très excitée par les promotions et a salué ses fans dans son mari, Vicky Kaushalle style. Les fans étaient ravis d’entendre l’enthousiasme et l’excitation de Katrina. Le week-end dernier, nous avons vu Katrina Kaif faire la promotion de Phone Bhoot sur Salman Khan-hébergé Grand Patron 16.

Katrina Kaif accueille les fans dans le style Vicky Kaushal

Ainsi, cette vidéo de Katrina Kaif faisant la promotion de Phone Bhoot dans un collège est à la mode dans Entertainment News. Et cela vaut la peine d’être partagé, vraiment parce que c’est aussi mignon que l’équation de Vicky Kaushal et Kat dans la vraie vie. Quand on parle de Vicky, il est célèbre pour beaucoup de choses. Mais le film qui a fait de lui le béguin national est URI : The Surgical Strike. Et son dialogue ‘Comment va Josh ?’ est également assez célèbre. Maintenant, vous vous demandez quel est le lien avec Kat et Phone Bhoot en ce moment.

Eh bien, Katrina a salué les fans en demandant “Comment va Josh?” tout en faisant la promotion de Phone Bhoot. Et ils ont répondu à l’unisson en disant: «Monsieur», il semble que Katrina les corrige gentiment en disant: «Madame». Katrina portait une robe midi bleue imprimée et était toujours aussi jolie.

Vérifiez que Katrina Kaif salue les fans en demandant “Comment va Josh ?” ici:

N’est-ce pas mignon ! Katrina a toujours été la charmeuse.

Promotions Phone Bhoot

Pour en revenir au film, Phone Bhoot est l’histoire de deux chasseurs de fantômes qui peuvent voir les esprits et croiser Ragini joué par Katrina. Ils arrivent à résoudre les problèmes des autres esprits. Mais pourquoi Ragini aide-t-elle d’autres fantômes et quel est son motif derrière la même forme au cœur de l’histoire. Phone Bhoot est réalisé par Gurmmeet Singh. Il met également en vedette Jackie Shroff, Sheeba Chaddha et d’autres.