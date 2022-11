Phone Bhoot : Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi partagent leur expérience de travail avec Katrina Kaif pour la première fois [Watch Exclusive Video]

Ishaan Khatter, Siddhant Chaturvedi et de Katrina Kaif film d’horreur comique Téléphone Bhoot sortira demain, c’est-à-dire le 4 novembre 2022. Le trio jouera les rôles principaux dans le film. Lors d’une interview exclusive avec Bollywood Life, Ishaan et Siddhant ont parlé de travailler avec Katrina pour la première fois dans le film. Regardez la vidéo exclusive pour en savoir plus sur la même chose. Ils ont également parlé de la meilleure expérience d’apprentissage qu’ils ont eue avec elle. Le scénario du film a été écrit par Jasvinder Singh Bath et Ravi Shankaran tandis que le film a été réalisé par Gurmmeet Singh. Outre Katrina, Ishaan et Siddhant, le casting du film comprend également Sheeba Chadha, Nidhi Bisht, Manu Rishi Chadha, Kedar Shankar, Manuj Sharma, Shrikant Verma et Surendra Thakur.