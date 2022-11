Phone Bhoot : Ishaan Khatter et Siddhan Chaturvedi offrent CE conseil vital à Katrina Kaif-Vicky Kaushal [Watch Exclusive Video]

Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter a participé exclusivement à une ronde de tir rapide avec Bollywood Life. Le duo sera ensuite vu avec Katrina Kaif dans Téléphone Bhoot. Interrogé sur un conseil que le duo aimerait donner à Vicky et Katrina; les jeunes stars avaient une réponse intéressante à faire. Regardez la vidéo exclusive pour en savoir plus sur la même chose. Les deux stars ont donné des réponses impertinentes, ce qui est incontournable. Il y a quelques jours, Ishaan a eu 27 ans et sa journée spéciale a été rendue mémorable par les co-stars Siddhant et Katrina. En parlant de leur film Phone Bhoot, il s’agit d’une comédie d’horreur réalisée par Gurmmeet Singh et produite par Ritesh Sidhwani. Le film a également Jackie Shroff et Sheeba Chaddha dans des rôles de soutien.