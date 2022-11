Phone Bhoot film complet LEAKED en HD: Katrina Kaif, Ishaan Khatter, Siddhant Chaturvedi starrer disponible sur Tamilrockers, Telegram et d’autres sites gratuitement

Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi vedette Téléphone Bhoot est arrivé dans les salles aujourd’hui. Le film qui est une comédie d’horreur s’est heurté à la vedette de Janhvi Kapoor, Mili. Il s’est ouvert à des critiques mitigées. Les internautes trébuchent et rient fort alors que certains n’ont pas du tout aimé le film. Mais à part le grand affrontement et les critiques mitigées, Phone Bhoot a malheureusement rencontré un gros obstacle. Selon les dernières mises à jour, Phone Bhoot a été mordu par le bug du piratage et est mis à disposition sur plusieurs sites torrent.

Téléphone Bhoot FUITE en ligne

Tel que rapporté par Times Now Hindi, Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi vedette Phone Bhoot est maintenant disponible en téléchargement sur des sites notoires comme Tamilrockerz, Telegram et plus. Cela ne fait que quelques heures que le film est sorti en salles et il a déjà fait son chemin en ligne. C’est définitivement un gros revers pour le film car cela peut avoir un impact sur les recettes au box-office du film. Le piratage a été un gros obstacle pour les films de Bollywood et beaucoup en ont souffert. De grands films comme Radhe, Sultan, Udta Punjab, Paa et bien d’autres ont été divulgués en ligne. Phone Bhoot en souffrira-t-il également ? C’est quelque chose que nous devrons attendre et surveiller.

En parlant du film, les internautes rigolent bien des blagues et de la comédie amusante du film.

Découvrez quelques tweets ci-dessous :

Terminé la première moitié de #PhoneBhoot et le public est au sol. ?????? Ce film est fou de folie. Les références à la culture pop, la référence publicitaire de Katrina et de nombreux moments aussi fous ont fait hurler tout le monde. ?? Interval pe le public est devenu fou !!! Satts (@satyheree) 4 novembre 2022

#PhoneBhoot est amusant à regarder avec une comédie solide. #Katrina Kaif regarde le meilleur#IshaanKhatter et @SiddyChats sont super ensemble, ils ont le meilleur timing comique de tous les temps ! Tellement amusant de les regarder tous qu’ils volent la vedette ?? Ne manquez pas. #PhoneBhootReview Shivam Talreja (@CinemaPoint1) 4 novembre 2022

Cependant, nous exhortons sincèrement nos lecteurs de BollywoodLife à ne pas consommer de contenu sur ces sites de piratage mais uniquement via les plateformes OTT officielles ou dans les salles. Le piratage est une infraction pénale en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957. En plus d’être un crime, il frappe également les affaires du cinéma et est contre-productif pour le bon fonctionnement de l’industrie cinématographique.