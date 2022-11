Phone Bhoot, Double XL, Mili et bien d’autres nouveautés cinématographiques cette semaine pour vous faire précipiter dans les salles de cinéma [Watch Video]

Sorties en salles de novembre : Novembre a commencé et ce mois-ci, nous verrons beaucoup de bons films. Les films les plus attendus vous attendent, cinéphiles. La programmation de films de ce mois-ci est si excitante que vous abandonnerez sûrement votre confort et vous dirigerez vers les salles de cinéma. De l’horreur à la comédie en passant par la science-fiction, vous trouverez certainement quelque chose à apprécier en ce mois de novembre. Phone Bhoot, Yashoda, Mili, Double XL, Drishyam 2 et d’autres films sortiront ce mois-ci. Pour en savoir plus sur la liste des autres films qui sortiront ce mois-ci, cliquez ici. Regarder la vidéo.