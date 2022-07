Phoenix Suns signe Deandre Ayton pour un accord maximum de 133 millions de dollars suite à une offre record des Indiana Pacers | Nouvelles de la NBA

Deandre Ayton a enfin son nouveau contrat avec les Phoenix Suns, après avoir égalé la plus grande offre de l’histoire de la NBA des Indiana Pacers.

Les Suns ont égalé une feuille d’offre record de 133 millions de dollars sur quatre ans qu’Ayton a acceptée jeudi avec les Indiana Pacers dès qu’elle a été reçue car ils ne voulaient pas risquer de perdre leur centre de départ et l’ancien choix n ° 1 pour rien.

L’athlétisme a signalé pour la première fois que Phoenix correspondait à l’offre. ESPN a d’abord rapporté qu’Ayton était d’accord avec les Pacers.

Cette décision signifie que les Suns – du moins pour le moment – conservent leur noyau d’Ayton et la zone arrière All-Star de Devin Booker et Chris Paul. Le trio a poussé Phoenix à la finale de la NBA en 2021 et un record de franchise de 64 victoires au cours de la dernière saison régulière.

Premier choix du repêchage de 2018, Ayton était éligible pour obtenir une prolongation de Phoenix l’été dernier après sa course aux finales de la NBA.

Cela ne s’est pas produit, à son grand déplaisir, et il est devenu un agent libre restreint cet été, ce qui signifie que Phoenix a eu la chance de faire correspondre toutes les offres. Une fois qu’Indiana a fait son geste, les Suns ont rapidement répliqué.

Phoenix a été lié à l’intérêt d’acquérir la star de Brooklyn Kevin Durant pendant l’intersaison, mais Ayton ne peut pas être utilisé comme appât commercial en raison du nouvel accord qui complique sérieusement leurs chances de mettre en place un package approprié.

La décision des Suns est un coup dur pour les Pacers, qui espéraient ajouter Ayton comme pièce maîtresse dans un jeune noyau prometteur qui comprend le meneur de jeu de 22 ans Tyrese Haliburton, qui a été acquis lors d’un échange en février avec Sacramento.

Ayton – qui aura 24 ans plus tard ce mois-ci – a connu un début de carrière chancelant mais est devenu un élément essentiel de la course des Suns vers la finale. Il fait partie de la classe de repêchage 2018 qui comprend Luka Doncic de Dallas et Trae Young d’Atlanta. Les deux gardes ont eu plus de succès individuels, mais aucun n’a réussi à aller aussi loin dans les séries éliminatoires.

L’athlétique 6’11 “Ayton est puissant au poste bas et a développé un jeu solide à mi-distance. Il a récolté en moyenne 17,2 points et 10,2 rebonds par match la saison dernière tout en tirant 63,4% depuis le terrain et 36,8% sur 3 points. .

Image:

Le centre des Phoenix Suns Deandre Ayton en action contre les Denver Nuggets





Une grande partie des critiques à propos d’Ayton concerne sa maturité. Il a été suspendu 25 matchs sans solde par la NBA en 2019 pour avoir enfreint le programme anti-drogue de la ligue en testant positif pour un diurétique. Il a également été mis au banc pour une partie du match 7 de la défaite de l’équipe au deuxième tour contre Dallas cette année après avoir semblé échanger des mots avec l’entraîneur Monty Williams, une situation qui a ajouté de l’huile sur le feu quant à son avenir avec l’équipe.

Pourtant, il est généralement populaire auprès de ses coéquipiers. Booker et Paul ont souvent fait l’éloge d’Ayton, qui a fait beaucoup de petites choses pour aider l’équipe à gagner.

Même sans Ayton, le président des opérations de basket-ball des Pacers, Kevin Pritchard, n’en a peut-être pas fini de rouler et de négocier. L’Indiana a trois choix potentiels de premier tour lors du repêchage de l’année prochaine et suffisamment de joueurs et d’actifs pour aider les autres équipes à la recherche d’un plafond salarial.

Les Pacers ont annoncé jeudi qu’ils renonçaient à quatre joueurs – Duane Washington Jr., Nik Stauskas, Malik Fitts et Juwan Morgan. Ils faisaient partie du commerce de l’Indiana qui a envoyé le garde Malcolm Brogdon à Boston, dégageant suffisamment d’espace pour rendre la poursuite d’Ayton ou d’autres joueurs réaliste.

La le basket-ball en direct continue avec l’action WNBA sur Sky Sports cette semaine, abonnez-vous pour regarder les matchs en direct.