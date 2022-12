Phoenix Suns: Mat Ishbia achètera l’équipe NBA et Phoenix Mercury de la WNBA dans le cadre d’un accord record de 4 milliards de dollars | Nouvelles de la NBA

Le directeur hypothécaire Mat Ishbia et son frère Justin ont convenu d’acheter une participation majoritaire dans les Phoenix Suns de la NBA et l’équipe féminine associée Phoenix Mercury, dans le cadre d’un accord qui valorise les franchises à un record de 4 milliards de dollars (3,3 milliards de livres sterling).

Le président et chef de la direction de United Wholesale Mortgage, Ishbia, sera gouverneur tandis que son frère sera suppléant. L’accord dépend de l’approbation de la National Basketball Association.

“Les deux équipes ont une base de fans incroyablement dynamique et j’ai adoré découvrir l’énergie de la vallée au cours des derniers mois”, a déclaré Ishbia, qui a remporté le championnat national en tant qu’étudiant jouant pour la Michigan State University en 2000, dans un communiqué annonçant le accord.

Faits saillants des Washington Wizards contre les Phoenix Suns lors de la semaine 10 de la saison NBA



“Le basket est au cœur de ma vie.”

L’accord dépasse de loin la marque que Joe Tsai a établie en 2019 lorsqu’il a acheté les actions des Brooklyn Nets qu’il ne possédait pas déjà. Cet accord valorisait les Nets à 2,35 milliards de dollars.

Image:

Mat Ishbia est sur le point de devenir le nouveau propriétaire d’équipe de la NBA





Le propriétaire des Suns et Mercury, Robert Sarver, a déclaré en septembre qu’il vendrait les équipes. La NBA lui avait déjà infligé une suspension d’un an de la ligue à la suite d’une enquête sur des allégations d’inconduite au travail.

“Mat est le bon leader pour s’appuyer sur l’héritage de la franchise en matière de victoire et de soutien communautaire et guider les Suns et Mercury dans la prochaine ère”, a déclaré Sarver dans un communiqué.

Faits saillants du voyage des Los Angeles Lakers aux Phoenix Suns lors de la semaine 10 de la NBA



Après avoir raté les séries éliminatoires pendant 10 saisons consécutives, les Suns sont revenus au combat au cours des deux dernières années, atteignant la finale de la NBA il y a deux ans et les demi-finales de la Conférence Ouest la saison dernière.

L’équipe a également pris un bon départ dans cette campagne, avec un dossier de 19-13, les laissant quatrièmes dans l’Ouest et à seulement un match des meilleurs Denver Nuggets.