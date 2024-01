Phoenix Suns contre Orlando Magic Prédiction, aperçu et cotes

Les Phoenix Suns se rendent au Kia Center d’Orlando, en Floride, pour affronter le Orlando Magic. Phoenix a une fiche de 26-19 cette saison et occupe le sixième rang de la Conférence Ouest. Orlando est huitième de la Conférence Est et possède une fiche de 23-22. Les Suns ont battu le Magic cette saison le soir du Nouvel An avec un score final de 112-107. Le match est prévu à 18h00 HNE.

L’horaire chargé de Phoenix

Les Phoenix Suns se déplacent à Orlando après leur défaite vendredi contre les Indiana Pacers. La défaite de Phoenix mettrait fin à leur séquence de sept victoires consécutives. Phoenix est maintenant dans un grand road trip qui en est maintenant à son troisième match. Les Suns disputent trois matchs en quatre jours puisqu’après leur défaite de vendredi, les Suns affronteront demain Orlando puis Miami. Cela représente beaucoup de voyages et de matchs en si peu de temps et peut avoir des effets sur une équipe après un certain temps.

Phoenix cette saison affiche une moyenne de 116,8 points par match, ce qui les classe au 12e rang de la NBA. Tandis que les Suns tirent bien avec un pourcentage de tirs de 37,8 % sur la ligne des trois points et un pourcentage de réussite sur le terrain de 49,1 %. Phoenix souffre d’un manque de tentatives de tir par match. Les Suns se classent 25e pour les trois tentatives de pointage réalisées et 28e pour les tentatives de placement réalisées. En défense, nous voyons les Suns accorder 114,5 points par match. Ils peuvent accorder le 20e plus grand nombre de tentatives de placement par match, mais ils compensent cela en étant la première équipe de la ligue en termes de rebond défensif.

Bradley Beal est répertorié comme douteux pour ce match en raison d’une blessure au nez. Beal cette saison est troisième pour les points par match pour les Suns avec une moyenne de 17,8 points par match.