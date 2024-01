Phoenix Suns contre Dallas Mavericks Prédiction, aperçu et cotes

Choix de serrure NCAAB quotidien gratuit, mercredi 24 janvier : Floride contre État du Mississippi, 20 h 30 HE

Les Phoenix Suns se rendent à l’American Airlines Center de Dallas, au Texas, pour affronter les Dallas Mavericks. Phoenix a une fiche de 25-18 cette saison et occupe le cinquième rang de la Conférence Ouest. Dallas est huitième de la Conférence Ouest et possède une fiche de 24-19. Cette saison, les Mavericks ont remporté un match plus tôt cette saison contre les Suns avec un score final de 128-114. Le match est prévu à 20 h 30 HNE.