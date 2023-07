Phoenix Mercury embauche Nick U’Ren, ancien cadre des Golden State Warriors, en tant que directeur général

Les Phoenix Mercury embauchent l’ancien cadre des Golden State Warriors Nick U’Ren comme prochain directeur général, a annoncé l’équipe lundi. Voici ce que vous devez savoir :

U’Ren a passé les neuf dernières années dans les opérations de basket-ball sous la direction du directeur général des Warriors Bob Myers et de l’entraîneur Steve Kerr. Il faisait partie de quatre équipes de titre des Warriors en 2015, 2017, 2018 et 2022.

U’Ren, originaire de l’Arizona, a passé trois ans en tant que directeur des opérations de basket-ball des Warriors et, plus récemment, en tant que directeur exécutif des opérations de basket-ball.

Jim Pitman quittera ses fonctions de directeur général à la fin de la saison WNBA 2023, a indiqué l’équipe dans un communiqué. Pitman, directeur général de Phoenix depuis 10 saisons, compte 169 victoires en saison régulière au cours de la saison 2023.

L’Athlétisme analyse instantanée :

Où Phoenix va d’ici

Quelques mois seulement après être devenu propriétaire des Phoenix Mercury et Phoenix Suns, Mat Ishbia a complètement transformé les opérations du Mercury, d’abord en lâchant Vanessa Nygaard en tant qu’entraîneur-chef et maintenant en obtenant un nouveau directeur général pour l’avenir de l’équipe.

Les Mercury ont deux All-Stars en agence libre cette intersaison à venir à Brittney Griner et Skylar Diggins-Smith. Un point d’inflexion intéressant pour U’Ren sera s’il choisit de construire une équipe autour de ces deux joueurs, qui sont dans leurs primes, ou laisse toujours Diana Taurasi – qui est signée pour un an de plus – dicter la direction. Le régime actuel semblait constamment agir selon les caprices de Taurasi, échangeant régulièrement des choix de repêchage contre des acteurs au lieu de construire pour l’avenir et donnant souvent la priorité aux produits UConn.

U’Ren n’aura pas exactement une feuille de couverture propre avec laquelle travailler en 2024, mais il aura l’occasion de tracer une nouvelle direction pour le Mercury post-Taurasi. – Marchand

Comment se souviendra-t-on du mandat de GM de Pitman ?

Depuis que Pitman a pris ses fonctions de directeur général en 2013, les Mercury font partie des franchises les plus réussies de la WNBA. Au cours de la dernière décennie, ils ont fait deux apparitions en finale de la WNBA, gagnant une fois, tandis que quatre autres fois, ils ont perdu en demi-finale de la ligue. Pitman, qui fait partie des Phoenix Suns de la NBA depuis 1992, a réuni une liste qui complimentait les stars de Griner et Taurasi, et plus tard, Diggins-Smith. Cependant, Phoenix n’a pas été un prétendant au titre éternel dans chacune de ses deux dernières saisons.

L’une des principales raisons de leurs difficultés la saison dernière était l’absence de Griner, mais Pitman a également supervisé la récente tourmente des entraîneurs de la franchise. Pitman a expliqué la décision de l’équipe de se séparer de l’entraîneur de longue date Sandy Brondello après la finale de la WNBA 2021, en disant « nous sommes convaincus qu’une nouvelle voix est nécessaire pour notre équipe en ce moment ». Mais le remplaçant de Brondello, Nygaard, n’a même pas duré deux saisons, l’équipe renvoyant Nygaard après un départ de 2-10. Alors que Phoenix a mieux performé ces derniers temps, U’Ren sera désormais chargé d’aider la franchise à s’élever à nouveau. — Pickman

Ce qu’ils disent

« Je tiens à remercier Jim pour ses nombreuses contributions à l’organisation. Dès notre première rencontre, Jim a été transparent sur ses plans probables de prendre sa retraite en tant que directeur général à la fin de cette saison, ce qui nous a donné le temps nécessaire pour trouver le bon remplaçant pour faire avancer le Mercury », a déclaré Ishbia dans un communiqué. «Nous sommes ravis d’avoir Nick, un cadre vétéran du basket-ball avec quatre titres NBA à son actif, en tant que nouveau directeur général du Mercury. Nous nous engageons à gagner sur et en dehors du terrain, et je suis convaincu que Nick servira nos fans, notre communauté et notre organisation avec passion, dévouement et engagement envers l’excellence, à peu près de la même manière que Jim.

U’Ren a déclaré qu’il était reconnaissant d’avoir été choisi pour diriger « l’une des franchises les plus légendaires de la WNBA ».

« Il y a une volonté claire d’investir les ressources nécessaires pour construire une équipe et une culture gagnantes à Phoenix », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Cela, combiné aux gens formidables sur et en dehors du terrain, en a fait la bonne opportunité au bon moment pour ma famille et moi. Je tiens également à remercier les Golden State Warriors pour les connaissances, les expériences et les amitiés que j’ai acquises pendant mon séjour là-bas.

(Photo : Kevin Abele / Icône Sportswire via Getty Images)