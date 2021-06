Phoenix Force soulève le trophée du vainqueur lors de la finale des Free Fire World Series 2021

En battant l’organisation brésilienne LOUD, Phoenix Force est devenu le champion ultime des Free Fire World Series 2021 qui se sont déroulés à Singapour. En plus de soulever le trophée du vainqueur lors de la finale, l’équipe thaïlandaise a également reçu une somme de 500 000 $ (3,6 crore INR) en prix en argent. Propriété d’EVOS Esports, l’équipe a dominé les finales. L’équipe a remporté quatre booyahs sur six matchs disputés dans l’événement. Avec 48 éliminations, le plus grand nombre de toutes les équipes en finale, et 113 points au total, Phoenix Force a dépassé le total des points.

LOUD a assuré la deuxième position avec 77 points lors de la finale FFWS. Ils ont connu un mauvais début de compétition puisqu’ils se sont classés cinquième et dixième lors des deux premiers tours. L’équipe a brillé dans les matchs restants et a surclassé Silence pour pousser son équipe à la deuxième place du décompte final. Alors que Silence est resté à la troisième place avec 73 points, Fluxo s’est classé quatrième avec 59 points et HQ Esports avec 55 points a pris la cinquième place de la compétition.

NOUS AVONS NOTRE #FFWS CHAMPIONNE ! 🏆Phoenix Force s’élève au-dessus des flammes et remporte le trophée Free Fire World Series. 🔥 Avec un engagement énorme, ils sont vos nouveaux champions du monde ! Toutes nos félicitations! 🎉 pic.twitter.com/oyqurG01co – Free Fire Amérique du Nord (@FreeFire_NA) 30 mai 2021

Les équipes qui n’ont pas pu bien performer dans l’événement étaient First Raiders Bravo et LGDS qui avaient respectivement les 27 et 14 points les plus bas.

Piyapon « TheCruz » de Phoenix a remporté le MVP pour avoir obtenu 23 éliminations au cours des six matchs.

Le FFWS 2021 à Singapour a été le premier événement LAN international pour Free Fire Esports depuis le début de la pandémie de COVID-19. Au total, 18 équipes ont participé pour remporter le titre de champion du monde et se partager un prize pool de 2 millions de dollars. L’événement a établi un nouveau record mondial d’audience.

Selon Esports Charts, la compétition a atteint un total de 5 414 953 téléspectateurs en direct sur le flux. Il est également devenu le plus grand événement d’esports Free Fire puisqu’il a réalisé plus de 18 millions d’heures de visionnage dans le flux.

