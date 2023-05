Phoenix fait face à des poursuites en duel pour la crise des sans-abri alors que les défenseurs se bousculent pour plus d’abris

PHOENIX (AP) – Phoenix fait face à des poursuites en duel alors qu’elle tente de gérer une crise d’itinérance qui a transformé son centre-ville en une ville de tentes abritant des centaines de personnes alors que les températures estivales montent en flèche.

La ville a reçu l’ordre de la Cour supérieure locale de nettoyer le campement du centre-ville parce qu’il est considéré comme une « nuisance publique ». Mais l’American Civil Liberties Union de l’Arizona a fait valoir dans un procès fédéral que la ville violait les droits constitutionnels des personnes sans logement en nettoyant lentement la zone connue sous le nom de « The Zone ».

Le dilemme auquel est confrontée Phoenix est un exemple de l’équilibre que les municipalités à travers les États-Unis doivent maintenant trouver lorsqu’elles tentent de satisfaire les demandes des résidents et des propriétaires d’entreprises tout en respectant les droits des sans-abri.

Seattle a fait face à une situation similaire en 2020 lorsqu’une femme a poursuivi la ville, alléguant qu’un balayage du campement de sans-abri où elle vivait violerait ses droits.

Au Nouveau-Mexique, alors que la ville d’Albuquerque travaillait pour interdire la mendicité le long des routes, l’ACLU s’est battue pour ce droit.

Le juge du tribunal de district américain G. Murray Snow a rejeté vendredi une demande de l’ACLU de déclarer Phoenix au mépris d’une décision qu’il a rendue en décembre qui ordonnait à la ville de s’abstenir d’imposer des interdictions de camping et de sommeil aux personnes qui ne peuvent pas se mettre à l’abri. Il a déclaré qu’il n’empêcherait pas la ville de procéder à de nouveaux nettoyages sur le site du campement en attendant une autre audience prévue le mois prochain.

La Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis a statué en 2019 que les sans-abri ne peuvent pas être criminalisés pour avoir dormi dehors s’il n’existe aucune alternative.

Mais un juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa supervisant l’affaire déposée par des propriétaires d’entreprises et des résidents qui affirment que le campement est une nuisance publique a ordonné à Phoenix en mars d’élaborer un plan pour nettoyer rapidement la ville de tentes.

Le 10 mai, la ville a lancé le premier tour du plan, en nettoyant un bloc du campement. Mais l’ACLU a déclaré que les employés de la ville avaient saisi et détruit les biens des sans-abri et avaient refusé de les laisser retourner dans la zone après son nettoyage.

« La ville devrait être tenue responsable de sa conduite avant que de futurs nettoyages puissent avoir lieu », a déclaré Jared Keenan, directeur juridique de l’ACLU de l’Arizona, dans un communiqué.

La ville a déclaré qu’elle « n’était pas du tout d’accord » avec l’évaluation de l’ACLU.

Au milieu des allers-retours devant les tribunaux, les défenseurs de la région de Phoenix se sont précipités pour obtenir plus d’espace d’hébergement pour les sans-abri au début de la saison chaude.

Un refuge dans un ancien motel a été mis en ligne vendredi, mais avec seulement 52 lits, c’est à peine suffisant car le plus grand comté de l’Arizona annonce les quatre premiers décès liés à la chaleur de l’année.

Plus d’un tiers des 425 personnes décédées de causes liées à la chaleur dans le comté de Maricopa l’année dernière étaient sans abri.

La gouverneure démocrate Katie Hobbs, ancienne travailleuse sociale, cherche de nouvelles solutions à la crise du logement en Arizona.

Elle a réussi à faire pression pour que 150 millions de dollars soient inclus dans le fonds d’affectation spéciale pour le logement de l’Arizona dans le budget récemment approuvé par l’État pour renforcer les programmes d’aide au loyer et aux services publics, la prévention des expulsions et la construction de nouveaux abris et de logements abordables.

60 millions de dollars supplémentaires ont été inclus dans le budget de l’État pour un nouveau fonds d’abris et de services pour sans-abri qui sera supervisé par le ministère du Logement de l’Arizona.

Anita Snow, l’Associated Press