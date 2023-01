Phoenix Cops Cuff Dion Rabouin du WSJ pour son reportage alors qu’il était noir

Dans un pays construit et fonctionnant toujours sur des siècles de racisme anti-noir, tout ce que font les Noirs, de jogging pour en train de dormirest passible d’arrestation ou d’exécution.

Pour le journaliste du Wall Street Journal Dion Rabouinson seul crime était de mener des interviews. ABC15 rapporte que le journal a demandé une enquête après que les flics de Phoneix ont détenu Rabouin et violé ses droits au premier amendement pour signaler en noir.

Rabouin rendait visite à sa famille à Phoenix pour Thanksgiving le 23 novembre alors qu’il travaillait sur un article sur la banque. Il était à l’extérieur d’une Chase Bank locale pour faire des entretiens d’homme de la rue avec des clients au sujet des comptes d’épargne.

Le journaliste a dit deux employés de banque l’interrogea puis rentra à l’intérieur. Ils n’ont rien dit à propos de sa présence sur une propriété privée ni même lui ont demandé de partir. Au lieu de cela, ils ont mis sa vie en danger en appelant les flics sur lui.

“Il m’a demandé ce que je faisais. Je me suis identifié. J’ai dit : ‘Je suis Dion Rabouin. Je suis journaliste au Wall Street Journal. Je travaille sur une histoire. J’ai dit aux gens de la succursale ce qui se passait. Et il a dit: ‘Eh bien, tu ne peux pas faire ça.’

« J’ai vu une voiture de police s’arrêter. Et l’officier est sorti, est entré dans la succursale, après environ cinq minutes, il est sorti et m’a parlé », a déclaré Rabouin.

Sans surprise, Officier Caleb Zimmerman rapport décrit le malentendu comme une menace menaçante. Il écrit que Rabouin a refusé de s’identifier et a refusé de partir. Le département de police de Phoenix n’a pas encore fourni de séquences de caméras corporelles pour montrer ce qui s’est réellement passé.

Aucun vrai journaliste ne voudrait ou ne serait pas préparé à présenter ses références de presse tout en menant des interviews en public. Rabouin a tenté de se conformer mais a affirmé que Zimmerman avait refusé de regarder ses références ou de le laisser quitter la zone.

“Si ce n’est pas une propriété publique et que je n’ai pas le droit légal d’être ici, si vous me dites que ce n’est pas ce que c’est, très bien, je déménagerai.” Et il a littéralement, en quelque sorte, déplacé son corps pour m’empêcher de bouger ou d’aller n’importe où », a déclaré Rabouin.

“Et après que nous ayons parlé un peu plus, il a dit:” J’en ai fini avec ça. Et il a commencé à m’attraper. Saisissant mes bras. Et j’étais un peu énervé et j’ai reculé. Et il était comme, ‘Cela pourrait devenir mauvais pour vous si vous ne vous conformez pas et ne faites pas ce que je dis.’ Alors il attrape mes bras et les serre vraiment derrière mon dos et me met les menottes.