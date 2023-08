Phoenix a mis fin à une séquence de 31 jours de sommets à 110 degrés ou plus – NBC New York

Une série record de sommets quotidiens de plus de 110 degrés Fahrenheit (43,3 degrés Celsius) à Phoenix s’est terminée lundi alors que la dangereuse vague de chaleur qui a étouffé le sud-ouest tout au long du mois de juillet a légèrement reculé avec des pluies de mousson rafraîchissantes.

La chaleur historique a commencé à souffler sur la région en juin, s’étendant du Texas à travers le Nouveau-Mexique et l’Arizona et dans le désert californien. Phoenix et sa banlieue ont étouffé plus et plus longtemps que la plupart, avec plusieurs records, dont les 31 jours consécutifs de 110 degrés Fahrenheit-plus (43,4 degrés Celsius). Le précédent record était de 18 jours consécutifs, établi en 1974.

La séquence a finalement été interrompue lundi, lorsque le maximum a atteint 108 degrés Fahrenheit (42,2 Celsius) à 15h10.

« La température maximale pour Phoenix aujourd’hui est de 108 degrés », a déclaré Jessica Leffel, météorologue pour le National Weather Service, à 17 heures. « Je me prépare juste à la publier sur nos réseaux sociaux. »

Phoenix a également transpiré pendant un record de 16 jours consécutifs lorsque les minimums nocturnes ne sont pas descendus en dessous de 90 degrés (32,2 degrés Celsius), ce qui a rendu difficile pour les gens de se rafraîchir après le coucher du soleil.

Les vagues de chaleur peuvent vous faire transpirer pour un certain nombre de raisons, notamment leur impact sur votre facture d’électricité.

Le sursis devait être bref, les prévisions appelant à nouveau à des sommets supérieurs à 110 pendant plusieurs jours plus tard dans la semaine. Et le météorologue du National Weather Service, Matthew Hirsch, a déclaré qu’août pourrait être encore plus chaud que juillet.

En Californie, Death Valley, longtemps considérée comme l’endroit le plus chaud de la Terre, a flirté en juillet avec certaines des températures les plus chaudes jamais enregistrées, atteignant 125,6 degrés Fahrenheit (52,5 Celsius) le 16 juillet au bien nommé Furnace Creek.

La température la plus chaude jamais enregistrée sur la planète était de 134 F (56,67 C) en juillet 1913 à Furnace Creek, selon l’Organisation météorologique mondiale, l’organisme reconnu comme dépositaire des records du monde.

Et au Nevada, également le 16 juillet, Las Vegas a brièvement atteint 116 degrés (46,6 degrés Celsius) pour égaler le record de cette date établi en 1998.

La chaleur à Phoenix a commencé à diminuer légèrement la semaine dernière avec la première tempête majeure de la ville depuis le début de la saison de la mousson le 15 juin.

La vague de chaleur du sud-ouest n’était qu’un type d’événements météorologiques extrêmes qui ont frappé les États-Unis en juillet. Des crues soudaines mortelles ont emporté des personnes et des voitures en Pennsylvanie, et des jours d’inondations ont entraîné de dangereux glissements de terrain dans le nord-est.

À plusieurs reprises au cours du mois, jusqu’à un tiers des Américains ont fait l’objet d’un avis, d’une surveillance ou d’un avertissement de chaleur. Bien qu’elles ne soient pas aussi dramatiques visuellement que d’autres catastrophes naturelles, les experts affirment que les vagues de chaleur sont plus meurtrières – la chaleur dans certaines parties du sud et du Midwest a tué plus d’une douzaine de personnes en juin.

Le comté de Maricopa, le plus peuplé d’Arizona et le foyer de Phoenix, a signalé 25 décès liés à la chaleur cette année au 21 juillet. 249 autres décès sont répertoriés comme faisant l’objet d’une enquête, et les résultats de tests toxicologiques qui peuvent prendre des semaines ou des mois après une autopsie pourraient beaucoup étant confirmés comme étant liés à la chaleur.

Le comté de Maricopa a signalé 425 décès liés à la chaleur en 2022, dont plus de la moitié en juillet.

