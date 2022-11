Phoebe Schecter: la première entraîneure britannique de la NFL retrace son ascension rapide au sommet du sport | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Phoebe Schecter, la première entraîneure britannique de la NFL, parle à Her Huddle de son stage chez les Buffalo Bills de 2018 à 2019 et des défis auxquels sont confrontées les femmes dans le sport d’élite

Phoebe Schecter, la première entraîneure britannique de la NFL, parle à Her Huddle de son stage chez les Buffalo Bills de 2018 à 2019 et des défis auxquels sont confrontées les femmes dans le sport d’élite

Phoebe Schecter est une ancienne entraîneure de la NFL – la première femme entraîneure britannique dans ce sport – elle est capitaine de l’équipe féminine de Grande-Bretagne, ambassadrice du flag football et maintenant animatrice avec Sky Sports et talkSPORT.

Avec autant de cordes à son arc, il serait facile de penser que Schecter a tout compris et que son cheminement jusqu’à présent faisait partie d’un plan méticuleusement préparé. Ce n’était pas le cas.

“J’essaie de comprendre qui je suis encore”, a déclaré Schecter à Sky Sports lors du dernier épisode de la Son caucus (disponible en podcast ci-dessous). “Chaque jour, j’ai l’impression de faire un pas de plus.”

Spotify En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Plus précisément, ses premiers pas dans le football américain ont été étonnamment tardifs et dans des circonstances des plus étranges lorsque, il y a 11 ans, à l’âge de 22 ans, Schecter a déménagé pour la première fois au Royaume-Uni – pour suivre sa première grande passion, les chevaux.

“Cela n’a toujours aucun sens pour moi”, a déclaré Schecter. “J’ai trouvé un emploi chez un gentleman de l’équipe olympique néerlandaise pour le concours complet de trois jours.

“Il était basé ici, dans le Cheshire, et c’est probablement environ deux mois après avoir déménagé que j’ai vu une publicité sur les réseaux sociaux pour le football américain à Manchester.

“Lorsque vous êtes hors de votre zone de confort, vous êtes tellement plus disposé à prendre des risques. Je n’avais jamais pratiqué de sport de contact auparavant, je ne connaissais rien au football américain, mais je cherchais un moyen de me faire des amis et de m’amuser un peu. de la culture américaine.

“J’ai dû déménager à des kilomètres et des kilomètres dans un autre pays pour tomber amoureux de ce sport.”

Phoebe Schecter a été entraîneure stagiaire avec les Buffalo Bills de 2018 à 2019

“J’étais comme un cerf dans les phares”

D’une telle introduction plutôt surprenante au jeu, elle s’est rapidement emparée de Schecter et l’a finalement catapultée à un séjour de deux ans en tant que stagiaire entraîneure avec les Buffalo Bills dans la NFL.

“C’était en grande partie du dévouement”, a expliqué Schecter à propos de son ascension rapide vers le coaching sportif d’élite.

“Une fois que j’ai trouvé le football américain, c’était un cas de ‘J’aime ça, je suis tellement passionné par ça’, comment puis-je en faire ma carrière et comment puis-je en faire ma carrière et en être aussi proche que possible être?

“Cela a été beaucoup d’études, beaucoup de travail dans les coulisses. Je regarde mon premier camp d’entraînement et je ne savais rien. J’étais comme un cerf dans les phares essentiellement.”

Se souvenant d’un tel moment, en particulier, Schecter a déclaré: “Je n’oublierai jamais ma première semaine au camp d’entraînement. Vous n’avez pas beaucoup de temps pour manger, alors j’irais toujours pour un shake, une chose facile et rassasiante. Et je me souviens qu’ils avaient ces ennuyeux gobelets en polystyrène ; j’ai continué à essayer de pousser le couvercle et la chose a explosé partout, partout sur moi.

Tyrod Taylor était le quart-arrière des Buffalo Bills en 2018

“Tyrod Taylor était notre quart-arrière à l’époque, et cela s’est également terminé sur lui. Il était environ 6h15 et nous étions tous les deux là à nettoyer toute cette saleté. J’étais mortifié.”

“J’avais l’impression que je ne pouvais pas me tromper de pied”

C’était précisément le type de dérapage que Schecter, à tort, estimait ne pas pouvoir commettre en tant que femme dans l’environnement dominé par les hommes de la NFL.

“A cette époque, j’avais vraiment l’impression que je ne pouvais pas me tromper de pied”, a-t-elle déclaré. “Que j’avais besoin d’aller au-delà de tout – d’une certaine manière parce que j’avais l’impression d’être l’un des premiers [women].

“Je voulais que les autres aient des opportunités après. Renvoyer l’ascenseur était énorme, car je voulais m’assurer que, quoi qu’il arrive, quelqu’un pourrait éventuellement venir me remplacer.

“Mais les barrières n’ont jamais été quelque chose que les autres m’ont imposé. C’est toujours quelque chose que je me suis imposé.”

Ce qui a aidé Schecter à grandir dans le rôle, c’est la classe de recrues de Buffalo en 2018, qui comprenait le quart-arrière superstar Josh Allen et Tremaine Edwards, ainsi que de jeunes talents modelables comme Tre’Davious White et Dion Dawkins qui n’en sont qu’à leur deuxième année avec l’équipe. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen

“C’est une super organisation [the Bills]», a-t-elle ajouté. « Et regardez ma classe de recrues – Allen, White, Dawkins, Edwards – sur la route, qui a fini par être presque mon ancre dans le sens où nous étions tous des recrues, grandissant ensemble.

“Au fur et à mesure que je gagnais en confiance en moi et en mon rôle, il s’agissait de reconnaître la valeur que vous apportez à l’équipe. Pour moi, il s’agissait de comprendre que ma valeur ne devait pas nécessairement être X et O.

“Je suis quelqu’un qui a de grandes compétences interpersonnelles, je vais vous apporter de la cohérence, de l’énergie positive – toutes les choses dont vous avez besoin lorsque vous êtes potentiellement 4-6 à mi-parcours de la saison, ou peu importe ce à quoi cela ressemble.

“Les gens peuvent me faire confiance et cela a joué un grand rôle dans ma compréhension de ma valeur et dans ma confiance en moi.”

“Vous avez la capacité de changer la vie des gens”

Alors, quelle suite pour Schecter ? Elle admet librement qu’elle aime son nouveau rôle de diffuseur, disant “J’adore les analyses, pouvoir étudier le jeu avec les gens”, mais elle conserve également sa passion pour l’entraînement.

“J’adore entraîner”, a-t-elle déclaré. “Il ne sera jamais remplacé dans mon cœur, car vous avez la capacité de changer la vie des gens et de les voir grandir et se développer sur une période de temps.”

En ce qui concerne son propre parcours et ses conseils à toute personne potentiellement désireuse de suivre ses traces, Schecter exhorte les gens à “sortir et tenter leur chance”, de la même manière qu’un certain jeune de 22 ans l’a fait lorsqu’il s’est déplacé à des milliers de kilomètres. travailler avec les chevaux.

“J’espère pouvoir aider à influencer les gens, quoi que cela signifie. En fin de compte, je ne suis qu’une personne moyenne”, a-t-elle déclaré.

“J’ai fait cela, mais cela ne signifie pas que quelqu’un d’autre ne le pourrait pas. Il s’agit simplement des étapes que vous avez choisies de prendre en tant qu’individu.

“J’ai changé ma vie à l’âge de 22 ans lorsque j’ai déménagé dans ce pays. J’ai pris un risque.

“Parfois, nous sommes tellement coincés dans nos habitudes que nous ne voulons pas nous pousser. Il n’y a pas de ligne droite vers le succès – vous devrez peut-être vous laisser tomber ou vous déplacer de côté – mais de l’autre côté, c’est si beau et si digne d’intérêt.”