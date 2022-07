Phoebe Robinson parle de “Tout est poubelle” et à quoi s’attendre : Exclusif – Hollywood Life

Tout est poubelle sauf Tout est poubelle. Phoebe Robinson joue et produit la nouvelle série Freeform, dont la première aura lieu le 13 juillet. L’émission est inspirée de son livre à succès Tout est poubelle, mais ça va. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Phoebe de l’adaptation de son livre pour la télévision.

“Je savais que je voulais vraiment avoir ma propre émission de télévision, mais je n’aurais jamais pensé que je l’adapterais à partir d’un livre”, a déclaré Phoebe. HollywoodLa Vie. « Donc, ça a été vraiment excitant, et je suis tellement excité. Je pense que les gens qui liront les livres vont être fans de la série, et j’espère que la série atteindra un public plus large et que les gens qui ne m’ont jamais entendu auparavant s’y mettront vraiment aussi.

La série présente Phoebe, un podcast trentenaire naviguant dans sa vie désordonnée. La vraie Phoebe a noté que l’émission touchera certainement aux «problèmes d’argent, aux trucs de rencontres amusants, à la politique locale. Nous essayons vraiment de trouver un moyen de rendre cela intéressant et amusant aussi. Je pense que les gens vont vraiment tomber amoureux de ces cinq personnages et des amitiés qu’ils ont. Il va y avoir beaucoup de télé Phoebe en désordre. Vous pourriez voir une certaine pixellisation. Il y a peut-être un sein qui sort, alors qui sait ? Je pense que ça va être vraiment amusant et drôle et un peu sauvage, mais je pense que ça va être un bon moment.

Phoebe a souligné que la relation que son personnage entretient avec son frère, Jaden, dans la série est “un peu plus intense que dans la vraie vie. Mais mon frère et moi venons d’avoir un double problème depuis que nous sommes enfants, et nous sommes assez proches.

D’autres scénarios de l’émission ont été tirés directement de la salle des écrivains de l’émission. “C’est cool d’avoir ce mélange de certaines choses qui sont arrivées à d’autres personnes, puis des choses qui m’ont arrivée. Comme quand j’ai obtenu mon diplôme universitaire, j’essayais de trouver un emploi dans une société de cinéma, alors j’ai travaillé sur cette campagne politique pour Tom Suozzi lorsqu’il se présentait contre Eliot Spitzer. J’ai fait le démarchage et la banque par téléphone. Il y a une belle sorte d’intrigue avec du démarchage dans la série qui est vraiment drôle et idiote. Je pense que c’est une bonne combinaison. Je pense que c’est comme 60 pour cent de ma vie et 40 pour cent apportant des trucs de la pièce », a expliqué Phoebe.

Au début de la série, Phoebe a admis que son personnage était “un peu en désordre”. Elle a ajouté: «Elle fait juste son truc. Cela a toujours fonctionné pour elle. Cela a certainement fonctionné pour le podcast parce que le podcast est un succès, mais je pense que maintenant ses bouffonneries traversent un peu la voie de son frère. Il est très bien organisé, donc je pense que lorsque nous commençons la série, Phoebe est un peu un joker. Il est un peu plus rassuré. Je pense que tout au long de la série, vous voulez vraiment montrer que même si vous avez tout «mis ensemble», vous avez toujours des défauts, que vous êtes désordonné. Vous voyez qu’aucun d’eux n’est parfait, mais ils ont vraiment besoin l’un de l’autre parce qu’ils font ressortir le meilleur l’un de l’autre.

Phoebe a adoré explorer cette “relation frère-sœur comme ça parce que je ne pense pas que vous la voyiez nécessairement comme la relation la plus importante dans une émission comme celle-ci. Je pense que c’est cool de voir qu’elle a ses moments où elle est en quelque sorte dessus et il ne l’est pas. C’est surprenant pour les deux, donc je pense que c’est ce à quoi on peut s’attendre tout au long de cette première saison.

Le personnage de Phoebe aura également des romances dans la première saison. «Je pense que nous allons nous amuser à la regarder non seulement concentrée sur sa carrière de podcast et ses manigances avec ses amis, mais vous allez la voir avoir de jolis petits rendez-vous et des bécots. C’est sympa », taquina-t-elle.

Le spectacle a été filmé sur place à New York et présente des endroits comme Sunset Park, Crown Heights et plus encore à Brooklyn. «Nous voulons vraiment donner ce genre de vie et de dynamisme à Brooklyn. Je pense que souvent, lorsque les gens tournent des émissions à New York, c’est comme si nous allions montrer Williamsburg ou Soho, Tribeca embourgeoisés, et je me dis qu’il y a tellement plus ici que ces quartiers. Nous voulons vraiment les célébrer et les honorer », a déclaré le comédien.