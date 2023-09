Phoebe, la fille de Bill Gates, éblouit aux Albie Awards avec sa maman Melinda – Hollywood Life

Crédit d’image : Neil Rasmus/bfa.com/Shutterstock

Bill Gates‘ La plus jeune fille Phoebe Portes21 ans, avait l’air chic dans une robe noire et transparente à George ClooneyLes Albie Awards de jeudi ! Sur les photos que vous pouvez voir ici, l’étudiant de Stanford se tenait aux côtés de maman Portes françaises Melinda, 59 ans, portant une vieille robe colonne noire glamour hollywoodienne avec une superposition transparente et des manches. Au niveau du décolleté, des perles complexes brillaient. Phoebe a terminé le look formel jusqu’au sol avec une paire de talons noirs et un chignon latéral. Sa mère portait une magnifique robe bleue asymétrique avec des détails floraux sur l’épaule. Elle a également coiffé ses cheveux blonds en chignon, une vrille bouclée pendant sur le côté de son visage. Phoebe et la mère de trois enfants étaient radieuses alors qu’elles se blottissaient pour les photographes lors du grand événement qui s’est tenu à New York jeudi soir.

Il s’avère que Phoebe est franche. Cela est peut-être dû en grande partie au militantisme de Melinda. Et malgré leurs apparences glamour, Melinda et Phoebe semblent avoir les pieds sur terre. Dans une interview de 2019 avec John legendMelinda a expliqué comment elle garde ses enfants « ancrés » au milieu de privilèges presque impensables.

«Vous commencez très jeune», a-t-elle déclaré en 2019, selon Ville et campagne. « Il faut le faire de manière très légère quand ils sont jeunes… par exemple, lorsque vous conduisez dans la rue, soulignez les choses qui sont différentes lorsque vous traversez différents quartiers. Amenez les enfants à se demander pourquoi quelqu’un serait sans abri dans une ville comme la nôtre alors que nous avons une belle maison. Et puis emmenez-les dans la communauté, emmenez-les dans des quartiers qui ne ressemblent pas à ceux où ils ont grandi, et mettez-les en relation avec les gens de ces quartiers.

Elle a poursuivi en se rappelant une fois où elle avait aidé ses enfants avec un projet caritatif. «Je me souviens avoir emmené nos deux enfants plus âgés, quand ils étaient jeunes, à Seattle», a-t-elle expliqué. « C’était Noël et leur école organisait cet événement pour fabriquer des boîtes pour les sans-abri, afin que lorsqu’ils entrent dans un refuge, ils reçoivent une boîte d’articles de toilette. Nous aidions : nous avons plié les boîtes, nous y avons mis un morceau de savon, nous avons mis un rasoir et un gant de toilette, et je me sentais bien. Puis, alors que nous sortions du centre communautaire où nous avions fabriqué ces boîtes, je tenais la main de mes deux enfants et je leur ai dit : « N’est-ce pas génial, nous avons fabriqué ces boîtes pour les sans-abri. Et un de mes enfants a dit : « Mais maman, n’ont-ils pas besoin d’un foyer ? »