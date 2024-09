Phoebe, la fille de Bill Gates, affirme avoir perdu des amis à cause de théories du complot sur les vaccins

En matière de théories du complot et de désinformation, Bill Gates peut parfois ignorer les choses « folles » – mais comme le prévient sa fille Phoebe, il faut faire attention à ce que l’on dit en ligne.

Dans la nouvelle docu-série Netflix du milliardaire philanthrope, Et après ? L’avenir avec Bill GatesBill, 68 ans, dit qu’avoir eu « un succès incroyable » avec Microsoft lui a permis de comprendre qu’« il y aurait une gamme d’opinions à son sujet », mais que depuis qu’il s’est consacré à plein temps à la charité, les choses « ont vraiment commencé à devenir folles ».

Cependant, comme le montre clairement le début de l’épisode sur la désinformation en ligne – lorsqu’on lui demande de lire une série de théories du complot à son sujet -, ce qui existe est parfois si farfelu qu’il peut sembler impossible de le prendre au sérieux.

Un projet visant à forcer les gens à manger des insectes pour affaiblir la classe inférieure ? Bill répond en disant : « Je me sentirais mal si je faisais ça. »

Et si vous faisiez partie d’une race de lézards métamorphes « reptiliens » ? Il hausse les épaules : « Quelqu’un m’en a parlé. »

Quant à une conspiration selon laquelle lui et son ex-femme Melinda French Gates auraient été remplacés par des clones, il plaisante en souriant en disant que Melinda « est toujours une vraie personne », alors qu’il fait « de son mieux ».

Comme le dit Larry Cohen, PDG de Gates Ventures, la société de services personnels de Bill, le philanthrope est « plutôt endurci ».

« Certaines choses sont tellement dingues qu’elles le font presque rire », explique Cohen dans l’épisode. « Mais quand on parle à Bill, je pense que la désinformation le laisse perplexe, car il ne sait toujours pas comment aborder le problème. »

Lorsqu’il parle à sa fille de 22 ans, Phoebe, il lui demande si elle a « déjà été confrontée à des informations complètement fausses » à son sujet.

Sa réponse ? « Tout le temps. »

« J’ai même eu des amis qui m’ont coupé les ponts à cause de ces rumeurs de vaccins », ajoute-t-elle, faisant référence à des théories sans fondement impliquant son père, le vaccin contre la COVID-19 et les puces électroniques, dont les origines sont explorées en profondeur dans l’épisode.

Bill Gates et Phoebe Gates.

Avec l’aimable autorisation de Netflix



« Je ne sais pas, j’ai besoin d’en apprendre davantage car je crois encore naïvement que la communication numérique peut être une force pour nous rassembler, pour avoir un débat raisonnable », répond Bill à Phoebe.

La plus jeune fille du cofondateur de Microsoft poursuit en soulignant gentiment qu’une chose qu’elle ne pense pas que son père comprenne « vraiment » à propos d’Internet, c’est que « ce ne sont pas vraiment la logique et les faits qui l’emportent ».

« Les gens veulent s’évader, ils veulent rire, ils veulent une vidéo engageante, ils veulent s’éloigner de la réalité ennuyeuse », explique le récent diplômé de l’Université de Stanford.

Mais même le côté divertissant de certaines théories du complot ne suffit pas à expliquer leur succès. « C’est de la folie, et qui encourage ça ? », s’interroge Bill.

Il note qu’après la propagation effrénée de la désinformation pendant la pandémie de COVID, il est « effrayant » de penser à ce qui se passerait « si nous avions une pandémie dix fois pire ».

Mais Phoebe s’empresse d’empêcher son père d’en dire plus, sinon « ils vont penser que c’est toi qui vas provoquer ça », dit-elle.

« C’est vrai, j’y travaille », répond-il en riant.

Bien que Phoebe ne puisse s’empêcher de rire elle-même en disant à l’équipe de production « d’arrêter ça », elle ajoute : « On ne peut pas dire aux gens que quelque chose va se passer » parce que « quand cela arrive, ils disent ‘Ohhhhh !’ » — et la vidéo « courte » de ces commentaires « ira partout » et obtiendra « des millions de vues ».

Et après ? L’avenir avec Bill Gates.

Avec l’aimable autorisation de Netflix



En parlant avec PEOPLE avant la sortie de l’émission, Bill a déclaré que travailler sur le projet Netflix lui a donné une « véritable chance de parler de sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels j’ai un avis, et j’ai beaucoup appris ». D’autres épisodes portent sur l’intelligence artificielle, le réchauffement climatique et bien plus encore.

Et dans un nouveau post sur son Le blog de Gates Notesil a écrit qu’il espère inspirer « davantage de personnes à avoir des conversations sur ces sujets importants ».

« Nous ne devons pas sous-estimer ce qui se passe lorsque des gens travaillent ensemble et se concentrent sur un problème. Je suis convaincu que des personnes brillantes, en particulier les jeunes, sauront proposer d’excellentes solutions », a-t-il écrit. « Nous traversons une période critique, mais si nous nous engageons, nous pourrons progresser. »

Et après ? L’avenir avec Bill Gates est actuellement diffusé sur Netflix.