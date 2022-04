Phoebe Graham : The Hundred a révolutionné le cricket | Nouvelles du cricket

Phoebe Graham ne fait aucun doute que le cricket a bénéficié de The Hundred

The Hundred a révolutionné le cricket pour le mieux. Il a apporté de l’enthousiasme, de nouveaux fans et a donné au cricket féminin la plate-forme mondiale dont il avait besoin.

L’année dernière, des noms familiers ont été créés. Le tournoi a touché de nouveaux publics et inspiré nos générations futures. Jemimah Rodrigues, Liam Livingstone et Danni Wyatt ont été fermement établis comme certains des joueurs de cricket les plus excitants au monde. C’est devenu l’une des occasions sportives dont on parle le plus dans le calendrier et tout le monde veut en faire partie.

Cette année va être encore plus spéciale. Les meilleurs talents du monde – alias les femmes australiennes – sont disponibles et prêts à jouer. Alyssa Healey, Beth Mooney et Ellyse Perry seront des débutantes, tandis que Cent légendes Marchant de Lange et Quinton de Kock ont ​​été retenues.

La composition des équipes est très différente à mesure que les joueurs se déplacent pour plus d’opportunités. J’ai déménagé aux Manchester Originals de Northern Superchargers et j’ai hâte que l’été arrive.

Jouer aux côtés de Kate Cross, Sophie Ecclestone et Deandra Dottin sera une expérience formidable. Je suis content de faire maintenant partie de la même équipe que Dottin, qui frappe fort, car elle n’était pas amusante à affronter au Lord’s!

Outre toutes les lumières vives, les feux d’artifice et la musique live, il y a eu le côté sérieux du jeu, s’habituant aux règles et aux tactiques. Au cours de la deuxième année, les équipes sont plus conscientes de la façon dont le jeu se déroule, comment construire une manche de 100 balles, quand utiliser le «temps mort tactique» et ce qu’est un «score normal».

Personnellement, je me suis concentré sur les coups frappés et j’ai travaillé sur mes variantes pour tirer parti du succès de l’année dernière. La principale preneuse de guichet Tasha Farrant nous a montré toute l’importance des variations et comment avoir tactiquement une longueur d’avance sur vos adversaires.

C’était incroyable de voir comment le tournoi a changé les perceptions du cricket féminin. Cela a déclenché des discussions familiales; cela a fait dire à mes amis “Je pense que je reçois le cricket maintenant”, “c’est excitant à regarder”. Il a uni les communautés de cricket masculines et féminines de manière authentique, créant une « mentalité de club unique ».

Au Lancashire, pour la première fois, les hommes et les femmes ont visité Dubaï pour la pré-saison. Ce fut une expérience incroyable et je suis certain qu’elle a été créée grâce à l’exposition du cricket féminin dans The Hundred. J’espère que The Hundred continuera d’avoir un effet profond et positif sur le cricket dans son ensemble et continuera de développer le jeu total.

J’ai hâte de faire partie du Hundred de cette année et j’espère que cela continuera d’inspirer plus de jeunes filles et garçons à jouer au jeu que nous aimons tous.