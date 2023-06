Phoebe Graham sur Women’s Ashes : « L’Angleterre est reconnaissante envers l’Australie – mais prête à les défier » | Nouvelles du cricket

Phoebe Graham dit que le cricket « formidable » et la structure solide de l’Australie ont aidé l’Angleterre à se développer – et estime que l’équipe de Heather Knight est maintenant bien placée pour retrouver les Cendres…

Ce ne sont pas seulement les Cendres. C’est l’occasion pour l’Angleterre de battre l’une des équipes sportives les plus redoutables que le monde ait jamais connues.

L’Australie détient les Cendres, est championne du monde en titre du cricket 50 ans et plus et du cricket T20, et a également remporté les Jeux du Commonwealth l’an dernier. Ils ont dominé le cricket mondial pendant un certain nombre d’années et ont ouvert la voie au cricket féminin à travers le monde.

Alyssa Healy a déclaré qu’elle « ferait sa propre tournure » du côté australien après avoir été capitaine de l’absence de Meg Lanning.



C’est un pays de premières. Premiers contrats professionnels féminins, première structure domestique régionale, premier tournoi féminin de franchise. Ce sont leurs avancées qui ont professionnalisé le cricket féminin en Angleterre. Pour cela, nous les remercions.

La professionnalisation du cricket régional en Angleterre a catapulté notre jeu au-delà de toutes les attentes. Une nouvelle structure domestique a été créée, The Hundred a été lancé et, surtout, il y a eu une montée en puissance de nouveaux talents anglais.

L’Angleterre a une nouvelle fondation, un nouveau régime et a soif de lever les cendres sur son propre territoire.

« Lewis est clair sur la façon dont il veut que l’Angleterre joue »

L’entraîneur-chef Jon Lewis, qui a été nommé en novembre, a donné un nouveau souffle à cette équipe d’Angleterre.

La capitaine anglaise Heather Knight et sa coéquipière Sophia Dunkley disent que leur équipe a l’occasion de faire « quelque chose de spécial » pendant les Cendres



Il y a eu un grand changement dans le style de leadership. Il encourage la liberté, le courage et la clarté et est confiant dans le talent qui perce, en choisissant deux joueurs non plafonnés, Lauren Filer et Dani Gibson, dans l’équipe de test.

Comment allons-nous prendre 20 guichets ? Rythme et swing. Sur ce, nous accueillons Lauren. Comment allons-nous marquer des points? Courage et puissance. Bienvenue à Dani, le deuxième meilleur buteur de Western Storm dans la Coupe Charlotte Edwards et leur meilleur preneur de guichet.

Lewis est clair dans sa direction et comment il veut que cette équipe d’Angleterre joue. Il a choisi une équipe dominée par la couture avec une seule fileuse inconditionnelle Sophie Eccelstone. Si vous n’allez en avoir qu’un, ce pourrait aussi bien être le meilleur au monde !

L’Angleterre a des options de rotation de soutien dans Emma Lamb, Alice Capsey et Heather Knight, donc l’Angleterre a des quilleurs pour gérer les charges et malgré les récents départs à la retraite de Katherine Sciver-Brunt et Anya Shrubsole, l’attaque de couture de l’Angleterre semble une force dominante.

Kate Cross dit qu’elle avait des doutes quant à savoir si elle serait prête à jouer dans les Cendres suite à une infection parasitaire



Kate Cross est économique et peut balancer la balle à l’intérieur et à l’extérieur ; elle offre un excellent leadership aux jeunes couturiers anglais Lauren Bell, Issy Wong et Filer.

C’est la première fois que le match test dure cinq jours, il est donc important que les quilleurs menacent et créent des opportunités.

Je ne serais pas surpris si l’Angleterre jouait trois ou quatre sertisseurs avec une grande discussion autour de Gibson rejoignant Nat Sciver Brunt en tant que véritable joueur polyvalent dans l’équipe.

Tammy Beaumont a marqué un double siècle pour l’Angleterre lors d’un échauffement de test contre l’Australie A





Beaumont a fait taire tous les sceptiques avec le double cent

Le département des frappeurs a prospéré, l’Angleterre marquant à un rythme soutenu lors du match amical, contre l’Australie affichant 650 en 118,2 overs. Tammy Beaumont avait été silencieuse et sa place d’ouverture était à débattre, mais elle a prouvé que tous les critiques avaient tort en marquant une double tonne lors du match de préparation contre l’Australie A.

Nous avons également vu Emma Lamb marquer une double tonne dans un match d’échauffement interne, avec une centaine à chaque session. Voilà LewBall !

Il semble évident d’aller avec cette paire d’ouverture. Avec Beaumont et Lamb qui tirent, et la star de l’IPL Sciver-Brunt et la puissante Sophia Dunkley dans le top cinq, c’est une sacrée équipe de frappeurs pour affronter les Australiens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Beaumont dit que l’Angleterre adoptera une approche agressive pendant les Cendres



Plus de 11 000 billets ont été vendus pour la première journée de jeu à Trent Bridge, ce qui montre qu’il y a une soif et une excitation pour l’Angleterre de retrouver les Cendres.

L’Angleterre poursuit la meilleure équipe du monde mais elle est prête. Merci, Australie, d’être si bonne. Vous nous avez donné la liberté de jouer sans rien perdre.

Mon XI d’Angleterre pour le test des cendres : Emma Lamb, Tammy Beaumont, Sophia Dunkley, Nat Sciver Brunt, Heather Knight (capitaine), Amy Jones (gardienne de guichet), Sophie Eccletone, Dani Gibson, Issy Wong, Kate Cross, Lauren Bell

Regardez le multi-format Women’s Ashes en direct sur Sky Sports Cricket du jeudi. La couverture du match test, à Trent Bridge, commence à 10h avant le premier bal à 11h.