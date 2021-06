Phoebe Graham de Northern Diamonds dit qu’il y a une forte demande pour que les femmes jouent dans différents formats | Nouvelles de cricket

Image par SWpix.com

Phoebe Graham dit que le Women’s Test a mis en évidence la demande pour les formes plus longues du jeu, mène la charge pour un match de quatre jours à Roses en 2022 et attend le début de la Charlotte Edwards Cup…

Quelques jours de congé m’ont donné le moment idéal pour me remettre en forme, réfléchir et faire des choses que j’aime en dehors du cricket. Comme le dit le patron (Dan Hazell) « s’éloigner du cricket est parfois le meilleur pour votre cricket ; va te détendre PG’.

C’était agréable de se remettre en place avant un été lourd de cricket avec à la fois le Charlotte Edwards T20 et le The Hundred qui approchaient à grands pas.

De plus, il était temps de laisser la poussière retomber depuis que je suis devenu joueur de cricket professionnel. Les attentes d’un athlète à temps plein sont nombreuses et peuvent être épuisantes physiquement et mentalement.

Heureusement, les sommets sont élevés et nous avons terminé notre dernier match des Diamants avec une victoire écrasante, alors j’étais plus qu’heureux de quitter le camp de bonne humeur avec le haut de la table.

Il n’y a pas de meilleur sentiment que de contribuer à une victoire ! (Photo de SWpix.com)

J’ai donc passé quelques jours dans l’eau, de retour sur le vélo et le kayak et pour une fois la météo britannique était clémente. À un moment donné, le maître nageur est venu dans un bateau à moteur, pensant que je m’étais évanoui alors qu’en fait, je ne faisais que suivre les ordres du patron pour me « détendre » (ou bronzer sur un kayak en plastique).

Bonheur! Pas d’autre mot pour le décrire !

J’ai aussi passé du temps à regarder le test féminin d’Angleterre.

Angleterre Femmes contre Inde Femmes sur Sports aériens a souligné la demande pour un format plus long du jeu.

Les traditionalistes disent toujours que le test cricket est le meilleur, et quel événement spectaculaire le test de la semaine dernière a été. Il a montré la profondeur et le talent de l’équipe indienne.

Shafali Verma était un acte de classe à seulement 17 ans, et ils ont montré un grand caractère avec Sneh Rana et Taniya Bhatia luttant contre un match nul à huit avec un stand ininterrompu de 104.

Le jeu s’est joué sur le fil, Sophie Ecclestone était fantastique, les réglages du terrain étaient de classe et Katherine Brunt a continué à jouer aux boules.

J’espère que le football féminin sera réévalué pour donner aux joueuses nationales une chance de revenir en blanc.

Il y a tellement de demandes pour que les femmes jouent dans différents formats et nous avons les compétences et la capacité de le faire.

Non seulement cela, mais j’ai vraiment envie de jouer au bowling sur un sort de 30 ans. Mais plus sérieusement, si nous voulons créer une plate-forme solide pour que England Women ouvre la voie au test de cricket, nous devons le jouer au niveau national.

Angleterre vs Inde Vivre de

Nous le voyons dans le match national masculin, les hommes jouant au cricket sur quatre jours, un jour et T20. Cela devrait-il être différent pour les femmes? Comme l’a dit Alex Hartley, ajoutons une bataille des Roses au calendrier l’année prochaine !

En parlant de la bataille des Roses, nous jouons notre première compétition T20 à Headingley samedi contre le Thunder (Red Rose vs White Rose).

Après quelques jours de pause et un peu de repos, il s’agit maintenant de se remettre en route pour le T20. J’ai encore plus de feu dans le ventre pour la bataille de ce samedi et je suis prêt à prendre encore plus de guichets !

Vivement le coup d’envoi de la Charlotte Edwards Cup ! (Photo de SWpix.com)

Allez les Diamants !!

Regardez Diamonds affronter Thunder ce samedi en cliquant sur ce livestream à partir de 14h30.