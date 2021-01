Ce n’est pas un secret Bridgerton a des scènes torrides, en particulier entre Phoebe Dynevor‘le sable Page Regé-Jeanles personnages. Alors, comment était-ce pour l’actrice de 25 ans de revoir le spectacle avec sa famille?

« Je suis heureuse que maman et papa le voient, car ils connaissent l’industrie, et ils savent à quel point j’ai travaillé dur et à quel point cela signifiait pour moi d’obtenir ce rôle », a-t-elle déclaré Le gardien pour une interview publiée le 17 janvier. « Mais pas mes grands-parents. Et avec mon jeune frère… eh bien, c’est gênant. »

Mais quand il s’agissait de filmer les scènes de sexe, Dynevor dit qu’ils les répéteraient «comme des cascades».

«Je saurais littéralement exactement où un gars allait mettre la main à quel moment», explique-t-elle à la publication. «Et nous avions des accessoires, comme des nattes, qui nous séparaient. C’était plus complexe chorégraphié que nos routines de danse d’une certaine manière, donc je ne me suis jamais vraiment senti exposé.