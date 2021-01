Cher lecteur, les rencontres au 19e siècle avaient quelques avantages … et pièges.

Grâce à la série mégahit de Netflix, Bridgerton, les fans ont été plongés dans ce qu’était la vie en 1813 à Londres, en particulier en ce qui concerne les fréquentations formelles et réglementées. Comme les téléspectateurs l’ont rapidement appris, les questions de cœur étaient traitées de manière assez différente il y a plus de 200 ans. Lors d’une apparition à distance sur Conan le jeudi 28 janvier Phoebe Dynevor—La star derrière Daphné Bridgerton — a souligné les avantages et les inconvénients de la datation à l’époque Bridgerton par rapport au paysage actuel des médias sociaux.

« Je pense que le problème aujourd’hui est qu’il n’y a pas d’étiquette sociale », a-t-elle déclaré Conan O’Brien, « afin que vous puissiez fantôme quelqu’un et juste en quelque sorte l’effacer complètement et il n’y a aucune répercussion à cela, donc c’est quelque chose que vous devez gérer. »

En 1813, un homme expliqua beaucoup plus clairement s’ils étaient intéressés par une relation amoureuse. «Si quelqu’un était en vous, il viendrait et vous apporterait un gros bouquet de fleurs», expliqua-t-elle. « C’était à peu près aussi simple que ça, donc tu savais où tu en étais avec les gens. Je pense que c’était l’avantage d’être une femme à l’époque – évidemment, c’est probablement le seul avantage. »