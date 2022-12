Phoebe Buffay ou Regina Phalange ? Insta Influencer repère le sosie de l’acteur “FRIENDS” et partage une vidéo

Même après plus de 27 ans de sa sortie, l’émission américaine FRIENDS se trouve être l’une des sitcoms les plus regardées. Il bénéficie d’une base de fans partout dans le monde. Récemment, une vidéo d’un sosie de Phoebe Buffay a fait surface sur internet. Le rôle a été joué par Lisa Kudrow. “Est-ce qu’elle est réelle ?” lit la légende de la vidéo. Elle a été téléchargée sur Instagram par une page meme. La femme peut être vue vêtue de couleurs originales, tout comme le personnage.

La vidéo commence par la caméra nous montrant le sosie. Dans la vidéo, on peut voir la femme portant une cape violette et portant beaucoup de ses propres affaires. En arrière-plan, vous pouvez entendre “Smelly Cat” jouer. C’était une chanson que le personnage a composée et chantée dans le spectacle. Regarde:

La vidéo est devenue virale maintenant. “C’est Regina Phalange”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “J’ai littéralement pensé que c’était elle jusqu’à ce que je mette en pause. On dirait qu’elle serait une amie très amusante.”

Pendant ce temps, plus tôt, l’acteur de Bollywood Govinda a été repéré à l’aéroport de Mumbai avec sa femme Sunita Ahuja. On l’a vu sortir de sa voiture et rencontrer son sosie. Le sosie était vêtu d’un costume marron et de lunettes de soleil. Il portait également un bouquet de fleurs et a touché les pieds de l’acteur en le rencontrant. Les similitudes étaient telles que même Sunita n’a pas pu s’empêcher de souligner: “Copie carbone hai ye (quelle copie carbone).”

Ce n’est pas la première fois que le sosie d’une célébrité apparaît sur Internet. Récemment, le sosie de la superstar Rajinikanth de l’autre côté de la frontière a conquis Internet. Le fonctionnaire pakistanais à la retraite Rehmat Gashkori n’est pas seulement un fan de Rajinikanth, il ressemble aussi étrangement à la superstar. En fait, il est capable de réussir tous les tours de Rajinikanth. De la façon swag de porter des lunettes de soleil à sa façon emblématique de manipuler un revolver.

