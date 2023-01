Phoebe Bridgers aux rumeurs d’Angelina Jolie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JA/Everett Collection

Paul Mescal est un acteur irlandais qui est devenu célèbre en 2020 après être apparu dans “Normal People”

Paul est avec Phoebe Bridgers depuis mi-2020

Les fans craignent que Paul et Phoebe se soient séparés après avoir chanté sur le fait d’être seul dans une nouvelle chanson avec SZA

Paul a rencontré Angelina Jolie à Londres au début de 2023, suscitant des spéculations sur les rencontres

Paul MescalLa carrière de a explosé depuis qu’il a décroché le rôle de Connell dans le drame de la BBC Personnes normales, qui a fait ses débuts en 2020. La vie amoureuse de l’acteur irlandais de 26 ans a également pris un tournant en 2020 : il a commencé à fréquenter l’auteur-compositeur-interprète américain, Phoebe Bridger. Au fur et à mesure que Paul devenait un nom familier, l’intérêt pour sa vie personnelle a commencé à augmenter. Alors, avec qui Paul Mescal est-il sorti ? Lisez la suite pour en savoir plus sur sa relation avec Phoebe, 28 ans, et même sur les rumeurs selon lesquelles il aurait eu un rendez-vous avec Angelina Jolie.

Paul Mescal et Phoebe Bridgers

Parce que Paul est relativement nouveau à Hollywood et n’est pas très actif sur les réseaux sociaux, on sait peu de choses sur sa vie personnelle avant 2020. Heureusement, il était actif sur Twitter en 2020, parce que c’est exactement comme ça que lui et le chanteur “Sidelines” se sont rencontrés. Phoebe a regardé Personnes normales ce printemps et a pris à Twitter avouer à quel point elle était attirée par Paul. « Fini les gens normaux et maintenant je suis triste et excitée, oh, attends », a-t-elle écrit. Paul a vu son tweet et a répondu: “Je suis officiellement mort.” Excitée par le commentaire de Paul, elle a répondu par un tweet coquet : “nooon ne meurs pas tu es si talentueux aha”.

Je suis officiellement mort. – Paul Mescal (@mescal_paul) 12 mai 2020

Le couple a rapidement fait connaissance, et à peine deux semaines plus tard, ils ont organisé un Instagram Live pour Magazine du pays des merveilles. La session en direct a été leur première rencontre par appel vidéo et a été une session de flirt de 20 minutes remplie de sourires et de rougissements. En fait, à un moment donné, Paul a dit à Phoebe qu’il aimait sa musique, ce à quoi elle a répondu: “Eh bien, ça me fait rougir.” Ah !

Le chanteur de “Motion Sickness” a ensuite qualifié Paul de “mignon” lors d’une conversation en juin avec NME et a révélé qu’il la suivait sur Instagram. “J’ai eu un petit crépitement dans le cœur quand j’ai vu”, a-t-elle déclaré. Un mois plus tard, un café en Irlande appelé Café du citronnier a affirmé que le couple s’était rencontré face à face et avait apprécié une gâterie ensemble. En novembre, Paul et Phoebe étaient officiels. Sans nommer Phoebe, il a dit GQ magazine qu’avoir un autre significatif pendant la pandémie avait été une «bouée de sauvetage». Il a expliqué: «Avoir quelqu’un sur qui s’appuyer pendant une période aussi folle et folle a été inestimable. Vraiment, je ne sais pas où je serais sans elle. Le mois suivant, Phoebe et Paul ont joué dans le clip du premier pour “Savior Complex”.

L’adorable couple a fait ses débuts sur le tapis rouge au LACMA Art + Film Gala en novembre 2021 et est devenu officiel sur Instagram en décembre 2021. Ils semblaient également se renforcer en 2022, alors qu’ils marchaient ensemble sur le tapis rouge du Met Gala en mai. et Paul est apparu dans le clip vidéo “Sidelines” du chanteur en juin. Paul et Phoebe étaient aussi heureux que possible pendant l’automne, comme Phoebe a révélé que Paul avait pris les photos Instagram qu’elle avait partagées en septembre 2020 (voir ici). Les clichés provenaient du tournage de Phoebe et Le 1975le clip de “I’m In Love With You”.

Cependant, les fans sont devenus préoccupé par le statut du couple quand Phoebe a chanté un couplet dans SZALa chanson de “Ghost in the Machine”, qui est sortie en décembre 2022. chante. “Crier sur toi dans le Ludlow / J’étais à toi gratuitement.” Plus tard dans son couplet, elle chante le fait d’être seule au “bar de l’aéroport ou dans le hall de l’hôtel”. Les paroles ont été écrites quelques semaines seulement avant la sortie de la chanson, selon son interview de décembre 2022 avec NME. Phoebe ni Paul n’ont parlé de rupture au moment d’écrire ces lignes, et des photos d’eux apparaissent toujours sur la page Instagram de la chanteuse.

Paul Mescal et Angelina Jolie

Les fans ont été terrassés quand Angelina Jolie, 47 ans, a été photographiée en train de rencontrer Paul Mescal pour un café à Londres au milieu des rumeurs de rupture entre lui et Phoebe. Cependant, un initié proche de Paul a rapidement mis fin à toutes les rumeurs de rencontres. Les maléfique l’actrice “voulait rencontrer Paul après qu’elle et Shilo aimé regarder son jeu, [A Streetcar Named Desire]”, a déclaré la personne Nous hebdomadaire à la mi-janvier. La fille d’Angie, Shiloh, 16 ans, a “adoré” rencontrer Paul, et la sortie “était un café amical et rien de plus”, selon la source.

