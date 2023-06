Philo Review: Budget Live TV Streamer a beaucoup à offrir mais manque des chaînes clés

Les personnes qui cherchent à couper le cordon et à opter pour un service de streaming TV en direct ont plusieurs options à considérer. Vous connaissez probablement YouTube TV et Hulu Plus Live TV, mais Philo, un service dont le prix est bien inférieur à celui de ces rivaux, rivalise également pour attirer votre attention.

Après avoir passé du temps avec Philo, nous avons constaté qu’il offre un nombre de canaux décent, une interface intuitive et un DVR impressionnant et illimité. Mais le service manque de chaînes sportives, de grands réseaux d’information et de locaux, ce qui peut le retirer de la course pour les personnes à la recherche d’une véritable alternative au câble.

À 25 $ par mois, Philo se positionne entre les services de télévision gratuits, tels que Freevee et Tubi, et Sling, un autre diffuseur de télévision en direct bon marché. Alors, est-ce que cela comble l’écart entre eux, ou est-ce que l’une des autres options est meilleure?

C’est quoi Philo ?

Philo est un service conçu pour répliquer en grande partie votre abonnement à la télévision par câble mais à un prix très réduit. Pour 25 $ par mois, vous avez accès à 71 chaînes, y compris des points forts tels que AMC, A&E, Discovery Channel, Food Network, History, Nickelodeon, TLC, Lifetime, MTV, BET, Hallmark Channel et Paramount Network. MGM Plus et STARZ sont disponibles si vous payez un supplément.

Philo est un service relativement petit, avec plus de 800 000 abonnés en 2020, tandis que le concurrent Sling TV avait au moins 2,3 millions au dernier décompte. Hulu Plus Live TV et YouTube TV comptaient chacun quelques millions d’abonnés de plus qu’en 2022.

En plus d’offrir la télévision en direct, Philo est également un service à la demande avec plus de 75 000 titres inclus. Ceci est comparé aux téléviseurs Sling 80 000 émissions et films à la demande en 2021. (Sling ne nous a pas immédiatement répondu si ce nombre avait changé et si les clients Sling Blue et Orange avaient accès à tous les titres).

En comparaison, les services gratuits financés par la publicité comme Pluto TV et Tubi offrent une alternative convaincante. Ces services vous permettent de surfer sur les chaînes, mais la composition des chaînes est très différente de celle de Philo (pensez plutôt à une chaîne réservée à Baywatch ou à une chaîne avec programmation originale de Showtime appelé Showtime Selects). Il existe également des titres à la demande à parcourir. Vous ne pouvez pas sauter dans les chaînes de télévision gratuites comme vous le pouvez dans les chaînes en direct sur Philo – et la pause n’est peut-être même pas une option – mais encore une fois, ces services sont totalement gratuits et financés par la publicité.

Le guide à Philo. Capture d’écran par Meara Isenberg/CNET

Utilisation de Philo

J’ai testé Philo pendant environ une semaine sur mon ordinateur portable et mon téléviseur avec Roku, mais il est également disponible sur les appareils iOS, Apple TV, FireTV et Android.

Lors de l’utilisation d’un navigateur Web, les utilisateurs sont accueillis par des onglets en haut qui affichent la page d’accueil et le guide qui propose des chaînes en direct. Il y a aussi Top Playable, présentant « ce qui est nouveau, populaire et regardable maintenant », selon Philo.

Philo a des profils pour des émissions telles que The Walking Dead ou Chopped, offrant un moyen pratique de voir ce que vous pouvez regarder à un moment donné en direct ou avec à la demande, DVR ou rembobinage de 72 heures (Philo dit qu’il vous permet de rejouer la plupart des émissions qui ont été diffusés au cours des 72 dernières heures). Lorsque j’ai sélectionné quelques épisodes à la demande de Storage Wars sur A&E, marqués d’une petite case indiquant VOD, des pauses publicitaires non désactivables étaient dispersées.

Les profils incluent l’option Enregistrer (vous trouverez également ce bouton lorsque vous cliquez sur des épisodes ou des films spécifiques dans le guide), et c’est là que le DVR illimité entre en jeu. Philo vous permet de sauvegarder tout ce qui est actuellement diffusé ou programmé sur sa plate-forme, les titres apparaissant sous l’onglet Enregistré. Pour les émissions, la sauvegarde enregistre toutes les futures diffusions.

Un 2021 Le prix augmente a également étendu la fenêtre de temps pendant laquelle les enregistrements sont conservés dans le DVR de 30 jours à un an. Ainsi, avec le DVR illimité, vous n’avez pas à vous soucier de maximiser votre stockage, vous avez un an pour regarder et, mieux encore, vous pouvez avancer rapidement à travers toutes les publicités.

Un profil d’exposition pour 1883. Capture d’écran par Meara Isenberg/CNET

Si vous êtes vraiment ici pour regarder quelque chose en direct, cela est également pris en charge. Philo dit qu’il n’insère pas plus de publicités dans la programmation au-delà de ce qui est défini par le calendrier d’un réseau, mais si vous n’avez pas regardé la télévision en direct depuis un moment, je vous rappellerai à quoi cela ressemble. Lors de mes tests, j’ai découvert qu’un épisode en direct de Parks and Recreation sur Comedy Central comportait trois pauses publicitaires totalisant environ 13 minutes sur les 34 minutes totales de l’émission. Un épisode de BBQ Across America sur Cooking Channel, plus de l’ordre d’une heure, comportait environ 18 minutes de publicités réparties sur cinq pauses publicitaires.

L’interface Roku est très similaire à la version du navigateur Web, mais j’ai préféré regarder le guide sur mon Roku. La façon dont les titres en direct sont présentés – un peu comme des rangées de bulles carrées – avait l’air plus élégante sur mon téléviseur. J’ai rencontré un comportement étrange sur les deux plates-formes, mais rien ne m’a empêché de vouloir l’utiliser entièrement. Par exemple, en entrant dans l’application Roku et en essayant de regarder quelque chose en direct, j’ai été immédiatement expulsé de l’émission et j’ai vu un message d’erreur. Après avoir redémarré l’application Philo, tout a bien fonctionné. Sur mon ordinateur portable, je n’ai pas pu quitter le mode image dans l’image sans qu’il me fasse sortir d’un programme.

Contenu enregistré (alias DVR-ed) dans Philo. Capture d’écran par Meara Isenberg/CNET

D’autres choses à noter sont que Philo a un essai gratuit de sept jours et que les utilisateurs peuvent regarder jusqu’à trois écrans à la fois. La page d’accueil vous permet d’accéder rapidement au contenu enregistré et au contenu que vous souhaitez continuer à regarder. Ce que j’ai aimé dans le guide, c’est qu’il ne démarre pas automatiquement la lecture ou la prévisualisation du contenu pendant que vous sélectionnez quelque chose à regarder. Dans les paramètres de Philo, vous pouvez également régler si le contenu d’une chaîne en direct commence depuis le début ou sa position en direct actuelle.

Philo contre Sling TV

En ce qui concerne le streaming TV en direct avec un budget limité, le prix suivant est Sling, qui vous permet de choisir entre les services Blue et Orange qui coûtent chacun 40 $ par mois. En plus de choisir entre ces couleurs/plans, vous pouvez personnaliser votre service avec mini-collections de chaînes cela coûte plus cher. Selon l’endroit où vous habitez, vous pourriez obtenir ABC local, NBC ou ABC avec Blueet la combinaison des trois peut signifier que le prix de votre abonnement est supérieur de 5 $.

Chacune de ces options – Sling Blue, Orange et Philo – a des chaînes que vous ne pouvez pas obtenir avec une autre. Blue a exclusivement Bravo, NFL Network, FS1, MSNBC et Fox News, tandis qu’Orange est le seul moyen d’obtenir ESPN, Freeform et Disney Channel. Avec Blue et Orange, vous avez accès à CNN, TNT, TBS et Cartoon Network, qui ne vient pas avec Philo.

D’autre part, vous auriez besoin de Philo pour regarder Animal Planet, Cooking Channel, BBC World News, Nickelodeon, Paramount et Hallmark, entre autres chaînes.

Devriez-vous l’obtenir?

Philo chevauche les mondes entre le modèle à la demande Netflix/Prime Video et les chaînes de télévision par câble en direct. Bien qu’il vous permette de regarder la télévision en direct à moindre coût par rapport à ses concurrents, son prix est plus élevé que les services de streaming à la demande traditionnels. Cela vaut la peine de vérifier si le contenu que vous souhaitez est disponible ailleurs. Par exemple, quand j’ai cherché le spin-off d’AMC Walking Dead Dead City, j’ai vu qu’il frappait Le service de streaming d’AMC quelques jours avant même sa diffusion sur la chaîne AMC sur Philo.

La page d’accueil Philo. Capture d’écran par Meara Isenberg/CNET

En conclusion, Philo offre de nombreuses fonctionnalités pour le prix, y compris une pile de chaînes et un DVR illimité utile. C’est une bonne affaire par rapport à d’autres services de streaming TV en direct, mais cela pourrait ne pas signifier grand-chose s’il n’offre pas les chaînes que vous souhaitez regarder. Si vous êtes néanmoins intrigué, l’essai gratuit facilite l’essai de Philo.