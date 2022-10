Philly DA dit qu’il s’attend à ce que la Chambre vote bientôt sur sa destitution

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Le procureur élu de Philadelphie a déclaré vendredi qu’il prévoyait de se défendre contre un éventuel processus de destitution par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains et qu’il pourrait commencer dès la semaine prochaine.

Le procureur du district démocrate, Larry Krasner, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse matinale sur les marches du Capitole de l’État qu’il était disposé à témoigner devant un comité spécial chargé de l’affaire, mais cela ne lui permettrait pas d’enregistrer les débats à huis clos.

“Nous savons tous que le 8 novembre approche”, a déclaré Krasner, liant l’effort au prochain jour des élections. “Nous savons tous qu’il leur reste très peu de jours de session. Quand vous comprenez leur motif, qui n’a rien à voir avec la sécurité publique, quand vous comprenez leur motif, qui est purement politique, je pense qu’il y a très peu de doute qu’ils vont bouger.

Il a déclaré qu’il n’avait pas été accusé de corruption ou de crime, mais qu’il était plutôt ciblé pour ses idées et ses politiques en tant que tactique visant à affecter les élections de mi-mandat du mois prochain.

“Je dirais que je ne serais pas surpris, ne serait-ce qu’un peu, s’ils faisaient tout leur possible pour voter pour la destitution avant les élections”, a déclaré Krasner. “Parce que c’est de la politique.”

Lorsqu’on lui a demandé si les dirigeants du GOP de la Chambre d’État prévoyaient que la Chambre aborde la question la semaine prochaine ou avant les élections, un porte-parole du caucus républicain, Jason Gottesman, a seulement déclaré que “la semaine prochaine prendra soin d’elle-même la semaine prochaine”.

Gottesman, qui a regardé la conférence de presse de Krasner, a déclaré que c’était “une gifle aux gens que le bureau de Larry Krasner devrait protéger qu’il a utilisé le temps et les ressources de son bureau pour venir ici aujourd’hui pour un coup médiatique après avoir refusé l’invitation de bonne volonté. du comité restreint pour offrir son témoignage.

Il a dit que la “philosophie de la justice pénale” de Krasner a augmenté la mort, la criminalité, les dommages matériels, “et la destruction de la loi et de l’ordre à Philadelphie”.

Le comité restreint de cinq membres de la Chambre sur le rétablissement de la loi et de l’ordre a été chargé d’étudier la violence armée à Philadelphie et envisage de lancer une procédure de destitution contre Krasner, qui a été réélu à une écrasante majorité l’année dernière.

Les républicains ont martelé le crime en tant que problème de campagne à Philadelphie cette année et ont concentré leurs critiques sur Krasner. Le comité a été créé en juin pour évaluer les performances professionnelles de Krasner et faire des “recommandations pour la révocation de ses fonctions ou toute autre discipline appropriée, y compris la destitution”.

Un avocat du comité a demandé samedi à Krasner de fournir un témoignage sous serment à huis clos vendredi, mais les pourparlers ont échoué en raison de l’insistance du panel pour que sa comparution soit secrète, et sont arrivés à une impasse lorsqu’il a dit qu’il le ferait s’il pouvait l’enregistrer, dit Krasner.

“Leur réponse a été ‘Non, vous n’obtenez aucune trace de ce que nous vous avons demandé et de ce que vous avez dit. Nous comprenons », a déclaré Krasner aux journalistes.

Krasner a déclaré que le travail du comité faisait partie d’un effort républicain visant à blâmer les villes pour un problème national plus large de violence armée qui se fait également sentir dans les comtés ruraux à majorité républicaine de l’État.

Les démocrates ont fait valoir que les républicains n’avaient pas agi contre les procureurs de district du GOP avec des accusations ou des condamnations pénales récentes, et que les efforts visant à réduire la violence armée avaient été bloqués à l’Assemblée législative. Krasner a déclaré que ces propositions comprennent des vérifications universelles des antécédents pour acheter des armes à feu et des munitions, une interdiction des soi-disant armes fantômes et « des investissements profonds et significatifs dans la prévention ».

La Chambre des représentants de Pennsylvanie utilise rarement son pouvoir pour destituer des agents publics. Le processus de révocation nécessite un vote à la majorité de la Chambre, suivi d’un procès au Sénat et d’un vote aux deux tiers. Il a été récemment utilisé avec succès contre le juge de la Cour suprême Rolf Larsen il y a près de trois décennies.

Mark Scolforo, Associated Press