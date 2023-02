Phillips, Johnsburg étaient des programmes très différents il y a 6 ans – Shaw Local

L’entraîneur de football des Chicago Phillips, Troy McAllister, mentirait s’il disait qu’il avait imaginé son équipe de football là où elle se trouve actuellement lorsqu’il a repris le programme en 2010.

L’équipe de McAllister alignera 46 joueurs pour le match de demi-finale de l’État vendredi à Johnsburg. Lors de son premier entraînement en 2010, 12 joueurs se sont présentés.

L’école secondaire Wendell Phillips Academy, dans le quartier de Bronzeville à Chicago, a récemment été désignée école de redressement de l’Académie pour le leadership scolaire urbain, ce qui signifie que l’école était en difficulté et qu’un personnel entièrement nouveau arrivait pour faire bouger les choses.

Avance rapide de six ans: Les Wildcats jouent pour leur troisième voyage consécutif aux finales d’État de classe 4A de l’IHSA.

Phillips a perdu le match pour le titre d’État contre Rochester en 2014. C’était la première apparition d’un match de championnat pour une équipe de la Chicago Public League depuis 1982. Les Wildcats sont revenus l’année dernière et ont battu Belleville Althoff, 51-7, pour le premier titre d’État de la CPL.

“Ce sont des étapes progressives”, a déclaré McAllister. “Vous devez avoir vos pertes difficiles en cours de route.”

Le voyage a été improbable pour Phillips et pour l’homme qui l’a mené. Un entraîneur de football canadien qui a joué son ballon collégial à l’Université Queens à Kingston, en Ontario, n’est pas l’homme auquel on pourrait s’attendre pour mener une équipe du côté sud de Chicago vers un titre d’État.

Maintenant, les attentes ont changé.

“Nous sommes en quelque sorte en territoire inconnu”, a déclaré McAllister. « Nous voulons maintenir cette petite course que nous avons en cours. Je pense que la mentalité des jeunes hommes de notre programme est maintenant qu’ils sont des gagnants et c’est ce qu’ils veulent être.

Dans chacun des deux derniers matchs pour le titre d’État, Phillips a battu Johnsburg en cours de route. Comme l’a dit McAllister : vous devez avoir des pertes difficiles en cours de route.

Bien que les écoles et les communautés soient très différentes, Johnsburg a fait une ascension similaire de la futilité vers un territoire inexploré. Il n’y a pas si longtemps, Johnsburg s’est frayé un chemin à travers des saisons consécutives de 0 à 9 et a perdu à un moment donné 25 matchs consécutifs.

« Vous allez attirer beaucoup de gens dans votre école et dans votre région si vous avez beaucoup de succès », a déclaré l’entraîneur de Johnsburg, Dan DeBoeuf. “C’est la troisième apparition consécutive en séries éliminatoires pour nous. Si nous pouvons gagner vendredi et faire un voyage à Champaign, je pense que cela ne fera qu’aider notre programme.

DeBoeuf en est à sa deuxième année en tant qu’entraîneur-chef. Barry Creviston a entraîné la première saison 0-9 en 2011. Mike Maloney, maintenant entraîneur à Marian Central, a entraîné la deuxième saison 0-9 en 2012. Les Skyhawks ont terminé 1-8 l’année suivante, puis sont passés à 9-2 en 2014. avec une apparition en séries éliminatoires lors de la dernière année de Maloney avant que DeBoeuf ne prenne le relais.

Maintenant, les Skyhawks disputeront leur première demi-finale nationale. DeBoeuf sait que les plus jeunes regardent – ​​les élèves de sixième, septième et huitième qui pourraient un jour vouloir s’habiller pour les Skyhawks. Le succès à long terme de tout programme dépend de la capacité à convaincre les plus jeunes qu’ils pourraient un jour jouer pour un titre d’État.

DeBoeuf a déclaré qu’un voyage à Champaign serait un “rêve devenu réalité” pour les joueurs et le staff.

“(Nous avons) eu des gars dans notre équipe qui ont été assez proches”, a déclaré DeBoeuf. « Notre coordinateur défensif (Sam Lesniak) est allé dans les quarts lorsqu’il était à Minooka (en tant que joueur). Je suis allé dans les quarts quand j’étais à Lemont (en tant que joueur). Pour les enfants et pour les entraîneurs, ce serait un rêve devenu réalité. La conviction est là, et je pense que nos joueurs pensent en ce moment que cela va arriver.

Les champions en titre se dressent sur leur chemin. Phillips renvoie environ 35 joueurs de l’équipe du championnat d’État de classe 4A de l’année dernière.

“Les seniors de l’année dernière, c’était leur héritage, être des champions d’État”, a déclaré McAllister. « Les seniors de cette année, ils essaient de revenir au jeu. D’abord et avant tout, nous nous concentrons sur Johnsburg et y arriver.