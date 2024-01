Phillips combat la controverse DEI au pire moment possible

Le donateur, l’investisseur milliardaire Bill Ackman, avait qualifié les propos de Phillips à propos de DEI d’« erreur » et avait déclaré que le candidat « s’informait » sur la question, écrivant sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, à plusieurs reprises qu’il s’attendait à ce que Phillips le fasse. réviser la référence à DEI sur son site Web de campagne.

Le tumulte menace de nuire au message de Phillips et d’affaiblir davantage sa campagne avant le vote dans le New Hampshire, où Phillips a concentré son défi au président Joe Biden.

Il a cherché à écarter la question du DEI lors d’une apparition à la télévision nationale, arguant que le langage révisé reflétait davantage ses opinions et accusant les médias de « mentir » sur l’histoire.

« Je crois à la diversité, je crois à l’équité, je crois à l’inclusion. Mais qu’est-ce que l’inclusion a fait pour la communauté noire dans ce pays ? Qu’ont fait les deux partis pour combler l’écart de richesse raciale ? Je veux aller plus loin », a déclaré Phillips mercredi lors d’une interview sur CNN.

«Personne ne m’achète. Si un donateur venait me voir et me disait de faire quelque chose, je lui dirais d’aller piler du sable », a-t-il poursuivi.

Plus tard, Phillips a fait écho à cette défense dans un article sur X : « Je ne peux pas être acheté. »

Ackman a déclaré dans un message mercredi soir que

il n’a pas suggéré le changement et Phillips « l’a fait de sa propre initiative et sans aucune pression de ma part ». Il a également déclaré qu’il avait envoyé des articles sur le DEI à Phillips, qui « a encore beaucoup à apprendre sur les problèmes liés à l’idéologie du DEI ».

De nombreux démocrates ont critiqué la décision de Phillips de défier Biden, la qualifiant de tentative imprudente de saper le président. La controverse sur le DEI a suscité une nouvelle vague de critiques acerbes de la part de ses collègues démocrates.

“Je pense que cela en dit long sur ses valeurs”, a déclaré la représentante Barbara Lee, une éminente progressiste candidate au Sénat de Californie.

“Je suis déçu”, a déclaré le représentant Don Beyer de Virginie, ajoutant que les démocrates ne devraient pas se laisser pousser par la droite pour “abandonner les choses en lesquelles nous croyons”.

Dans une mise en garde, Beyer a ajouté à propos de Phillips : « Il avait peut-être une bonne raison. »

Le représentant Steven Horsford du Nevada, président du Congressional Black Caucus, s’est montré moins retenu. Il a posté sur X deux images côte à côte : l’une montrant un titre sur la décision d’Ackman de contribuer 1 million de dollars pour soutenir Phillips ; l’autre montrant l’histoire de POLITICO sur le changement sur le site Web de Phillips.

Phillips a ancré sa campagne dans le New Hampshire, où Biden n’est pas sur le bulletin de vote après avoir choisi de quitter l’État pour avoir organisé ses primaires en violation des règles du DNC régissant le calendrier électoral. Cela a fait craindre aux alliés de Biden que l’État puisse ouvrir la voie à une perte symbolique embarrassante.

Les partisans du président organisent une campagne écrite pour lui demander d’éviter une telle issue.

Phillips s’est présenté aux électeurs comme un pragmatique de la prochaine génération qui organiserait une campagne électorale générale plus vigoureuse contre Donald Trump que ne le ferait Biden. Il a suscité l’intérêt de certaines personnalités mécontentes à la fois de Biden et de Trump, notamment Ackman et Elon Musk.

Mais

les sondages montrent un soutien à Phillips oscillant à un chiffre et des adolescents parmi les électeurs probables des primaires du New Hampshire, le quatrième État le plus blanc du pays. Il reste peu de temps à Phillips pour entrer en contact avec ces électeurs avant la primaire de mardi – et le débat sur le DEI pourrait s’avérer une distraction coûteuse.

Les partisans de Biden espèrent certainement que ce sera le cas.

Kathy Sullivan, une dirigeante démocrate de longue date du New Hampshire qui a contribué à diriger les efforts d’inscription de Biden dans l’État, a qualifié le changement de site Web de Phillips de « grotesque ».

Mais elle a ajouté qu’il était probablement trop tard pour que cette question alimente la publicité payante contre le législateur du Minnesota.

“Du point de vue des médias sociaux, parler à des amis et à des voisins, c’est quelque chose que j’espère être diffusé de manière généralisée”, a déclaré Sullivan à propos de l’histoire du DEI.

Nicholas Wu, Daniella Diaz et Elena Schneider ont contribué à ce rapport.