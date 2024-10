Phillips autorise les dérogations, Reichel ouvre probablement la saison en bonne santé

Luke Richardson à propos de Lukas Reichel étant à l’extérieur avant la soirée d’ouverture : « Je pensais qu’il jouait mieux à Milwaukee, mais il a encore besoin d’un peu plus de production. Je ne parle pas de buts et de passes décisives, cela signifie juste des opportunités sur le filet. Il a patiné et suivi…

– Charlie Roumeliotis (@CRoumeliotis) 7 octobre 2024