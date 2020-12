Nat Phillips – appelé « un monstre dans l’air » par le patron de Liverpool Jurgen Klopp – est complètement ancré lorsqu’il s’agit de prendre de grandes décisions de carrière.

Et il y en a eu pas mal pour le fils de la légende des Bolton Wanderers Jimmy Phillips.

« Nat a toujours eu une grande détermination pour réussir ainsi que d’être dévoué et discipliné », a déclaré Phillips senior (ci-dessous), qui a fait plus de 300 apparitions pour les Trotters en plus de passer 15 ans en tant qu’entraîneur avec le club.

C’est une force intérieure qui l’a amené à rejeter une bourse de football américaine, à s’installer en Allemagne en prêt, à être rappelé pour un derby du Merseyside et à rebondir d’un transfert avorté vers un club de championnat le jour de la date limite de transfert en octobre.

Deux semaines plus tard, il a été jeté dans les profondeurs par Klopp pour ses débuts en Premier League contre West Ham, à la suite d’une crise de blessure à Kop.

Il a répondu avec une performance d’homme du match et son entraîneur ravi en disant: « Dans les airs, c’est un monstre – il était incroyable. »

Ses débuts en Ligue des champions devront attendre car il n’est pas dans l’équipe pour les grandes soirées européennes.

Papa Jimmy a déclaré: «Il n’est pas inscrit pour la Ligue des champions. Liverpool devait nommer l’équipe le mardi et la date limite de transfert était le vendredi et ils étaient à peu près sûrs que Nat ne serait pas un joueur de Liverpool.