Phillippe Starck recouvre les bouteilles de whisky Mortlach dans des étuis métalliques « cerveau »

Le designer Phillippe Starck a publié un trio « innovant » de mélanges de whisky avec la marque d’alcool Mortlach, recouverts de boîtiers métalliques imprimés en 3D.

La collection L’Évolution est la première de Mortlach être « imaginé par Philippe Starck » suite à l’annonce du designer comme directeur créatif pour la marque.

« A travers cette collaboration, je voulais parler à la prochaine génération, en utilisant un langage universel sur la qualité, l’intelligence et la modernité », a déclaré Starck.

« Je voulais créer une expérience complètement nouvelle, mais avec un rêve au-delà. C’est un profond coup de foudre, le sentiment de boire de l’histoire. »

Starck a travaillé avec un maître distillateur sur trois mélanges de whisky et a conçu un emballage pour les trois bouteilles du projet.

Les spiritueux Begin, Become et Beyond racontent « le voyage du whisky depuis son origine et sa maturité » selon l’équipe, et représentent le spiritueux dans les différentes phases de sa transformation.

Chaque bouteille est recouverte d’une « cage » imprimée en 3D conçue pour « protéger » l’alcool. Leurs surfaces texturées ont été conçues pour ressembler à un cerveau.

« Les spiritueux que nous avons créés se sont révélés si innovants que je ne voulais pas les cacher », a déclaré Starck. « C’est pourquoi la bouteille d’origine reste, et je viens de la placer dans une cage. »

« La forme de la cage vient du gyrus, la circonvolution du cerveau. C’est l’intelligence humaine qui crée l’intelligence humaine, pour révéler le subconscient du whisky », a ajouté Starck.

« Nous avons créé le plus beau whisky et nous l’avons mis dans une cage pour le protéger. »

Les différents matériaux – aluminium, « cuivre rose raffiné » et boîtier marron « au toucher doux » correspondent à l’identité de chaque spiritueux.

Leur matérialité les rend également « techniquement intéressants » selon Starck, car ils ajoutent un élément thermique.

« Le boîtier est techniquement intéressant car il crée une ombre permanente qui protège l’esprit et lorsqu’il est en métal, il assure l’inertie de la température – qu’il fasse froid ou chaud, il garantit un retard dans le changement de température », a-t-il déclaré.

Selon le designer, Starck a travaillé avec la marque pendant « près de quatre ans » pour former les mélanges, en se concentrant sur la pureté d’une « nouvelle marque » – ou d’un spiritueux fraîchement distillé.

« J’essaie de trouver l’origine des choses », a déclaré Starck à Dezeen. « Je dois partir de l’origine de l’original. Ma vie est consacrée à essayer de comprendre le sens de tout. »

Starck a collaboré à d’autres créations de marques, notamment la collection Ghost de la tenue vestimentaire Stone Island.

D’autres modèles de bouteilles récents incluent « la bouteille de whisky la plus légère du monde » de Johnnie Walker.

La photographie est de Jusqu’à Janz sauf indication contraire.