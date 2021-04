Phillip Schofield de THIS Morning a fait une fouille en tant qu’ancien co-star d’ITV Piers Morgan.

La star de 59 ans a raillé l’ancien animateur de GMB dans l’émission aujourd’hui à propos d’un article qu’il a écrit sur un magasin de yaourt en disant: « Il a beaucoup de temps libre en ce moment. »

Il a ri du bordel de Piers face à Demi Lovato attaquant un restaurant de desserts glacés de Los Angeles appelé The Bigg Chill.

Phillip a déclaré: « Nous savons que Piers Morgan a pesé dedans, donc ça doit être sérieux. Il a beaucoup de temps en ce moment pour écrire sur le yaourt. »

La chanteuse Demi, 28 ans, l’a accusée de «déclencher» son anorexie avec leur gamme de biscuits sans sucre et d’aliments diététiques.

Piers a écrit un article sur la rangée en disant: « Plus cette femme d’une arrogance répugnante attaquait ce charmant petit magasin de sa manière incroyablement désordonnée et délirante, plus je devenais furieux. »

Mais Phillip a semblé se moquer de son ancien co-animateur de jour d’ITV s’impliquant dans le débat en disant: « Piers Morgan a pesé, donc ça doit être sérieux. »

Il a ensuite été montré en train de rire après l’interview avec le journaliste de divertissement basé à Los Angeles, Sam Rubin.

Piers avait fait des fouilles tout aussi sournoises chez Phillip dans le passé – se moquant de sa querelle présumée avec Ruth Langsford, Loose Women’s, lors d’une apparition dans la série.

Parlant de célébrités qui ont la réputation d’être des gars sympas mais qui ne le sont pas, le fauteur de troubles de 56 ans a déclaré: « Nous connaissons tous des gens qui sont censés être gentils dans l’entreprise – n’est-ce pas, Ruth? »

Il a ajouté: «Je ne parlais pas de Ruth. Je vais passer à autre chose. Eamonn aimera celui-là.

La fouille n’a pas échappé aux téléspectateurs, qui ont tweeté: « Piers ayant une fouille à Schofield 😂😁😂 ».