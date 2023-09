Phillip Schofield supprime les photos de lui et Holly Willoughby d’Instagram après avoir cessé de suivre son ex-meilleur ami

PHILIP Schofield a supprimé les photos de lui et de Holy Willoubhy de sa page Instagram.

La relation de travail entre Holly et Phillip a pris fin en mai lorsque ce dernier a admis lui avoir menti et avoir parlé à ses patrons d’une liaison de six mois avec un collègue masculin beaucoup plus jeune.

Se référer à la légende

Phillip Schofield avec l’ancienne co-animatrice Holly Willoughby[/caption] INSTAGRAM

Phil a supprimé les photos de lui en vacances avec Holly[/caption]

Il a été récemment confirmé que Holly se conformait à une enquête indépendante sur le scandale.

Et maintenant, Phil a supprimé toute trace d’elle de ses réseaux sociaux.

Sa page Instagran affichait autrefois fièrement des clichés des anciens collègues animant This Morning et en vacances ensemble.

Une source a déclaré à MailOnline : « Holly et Phil avaient l’habitude de publier des photos ensemble pour s’amuser, ils faisaient partie intégrante de la vie de chacun et ils adoraient montrer à leurs téléspectateurs à quel point ils sont proches.

«Le fait que Phil semble les avoir supprimés de sa page en dit long sur ce qu’il ressent pour Holly.

« Il semble avoir évolué pour de bon maintenant et essaie de laisser Holly derrière lui. »

Cela survient après que Phil ait cessé de suivre Holly sur Instagram plus tôt ce mois-ci, avant les National Television Awards – dont son nom a été supprimé.

Holly suit toujours Phil sur les réseaux sociaux

Dans sa première interview après la révélation du scandale, Philip nous a expliqué en exclusivité qu’il n’avait eu aucun contact avec Holly depuis l’annonce de la nouvelle.

Il nous a dit : « J’ai perdu mon meilleur ami. Je l’ai laissée tomber (Holly). J’ai laissé tomber toute cette démonstration. J’ai laissé tomber les téléspectateurs.

« Holly ne savait pas (à propos de la romance). Et elle a été l’un des premiers SMS que j’ai envoyé pour dire : « Je suis tellement désolé de t’avoir menti ».

« Elle n’a pas répondu et je comprends également pourquoi elle n’a pas répondu. Donc voilà. Si quelqu’un relie Holly à cela d’une manière ou d’une autre ; c’est absolument, totalement faux.

«Je n’ai eu aucune querelle avec Holly. C’est ma sœur à la télévision. Mais à juste titre, quand je suis au milieu d’une émission de merde avec une mauvaise presse à propos de quelque chose pour lequel je n’ai rien fait de mal – en fait, j’ai tout fait correctement – ​​c’est une chasse aux sorcières. Et cela enlève cette (amitié).

« À juste titre, elle va prendre du recul et penser : « Je dois prendre du recul par rapport à ça », et je le comprends parfaitement.

« Comme nous le voyons maintenant, c’est un jeu vicieux et la dernière chose que vous voulez, c’est que quelque chose vous colle à la peau.

«Cela devenait plus grand que le nombre de personnes que nous avions dans la série. Je comprends que. »