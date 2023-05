PHILLIP Schofield pourrait être « aligné pour un transfert de 1,5 million de livres sterling vers une chaîne de télévision rivale » après sa sortie choc d’ITV.

Le présentateur a été sensationnellement chassé de This Morning après que sa querelle dans les coulisses avec Holly Willoughby, 42 ans, ait atteint un point d’ébullition.

Mais il semble que Phillip, 61 ans, pourrait se voir proposer un contrat de 1,5 million de livres sterling pour présenter une émission de jour rivale sur Channel 5.

La star était auparavant à la tête du programme phare du matin depuis 2002, d’abord aux côtés de Fern Britton, puis avec Holly Willoughby en 2009 après un passage réussi sur Dancing On Ice à partir de 2006.

Channel 5 avait précédemment embauché Dan Walker dans le cadre d’un braconnage très médiatisé de la BBC dans le cadre d’un accord pour présenter des programmes d’information et d’actualité.

Pas plus tard que la semaine dernière, le diffuseur a également lancé de nouvelles émissions de jour avec Storm Huntley et le présentateur de Times Radio Alexis Conran.

Et il semble que Phillip Schofield pourrait être la prochaine star de leur liste de personnes recherchées, comme l’a déclaré l’expert en marque et culture Nick Ede au Mail Online : « Je pense que Phillip est un présentateur de télévision très populaire qui a connu de nombreuses années de succès à l’écran.

« Il a encore beaucoup de fans et je pense que même si sa relation à l’écran peut être vacillante, il aura beaucoup d’autres opportunités qui s’offrent à lui. C’est une star bancable. Sa popularité lui permettra de surmonter les obstacles actuels auxquels il est confronté.

« Un autre diffuseur peut le prendre ou il fera de la radio pendant un certain temps, car c’est lucratif et populaire aussi, et il a une grande connaissance de la musique. »

Cependant, les patrons d’ITV tiennent à garder Phillip à la chaîne alors que Kevin Lygo, directeur général des médias et du divertissement d’ITV, a publié un énorme message de soutien.

Il a déclaré: « Phillip est sans conteste l’un des meilleurs diffuseurs de sa génération et nous le remercions pour ses deux décennies de télévision absolument formidable sur le canapé This Morning.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec Phillip en commençant par les British Soap Awards en juin et une toute nouvelle série de périodes de pointe à venir. »

