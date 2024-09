Phillip Schofield semble s’en prendre brutalement à Holly Willoughby alors qu’il fait son retour à la télévision

Phillip Schofield semble s’être moqué de son ancienne co-animatrice de This Morning, Holly Willoughby, après avoir rompu sa pause télévisée.

L’homme de 62 ans a annoncé plus tôt cette semaine qu’il apparaîtrait sur Cast Away sur Channel 5 après avoir été éloigné des yeux du public depuis mai 2023.

Cast Away le verra déserter à Madagascar pendant 10 jours. Au cours du premier épisode, la personnalité de la télévision en disgrâce aurait visé son ancien collègue.

Des informations faisant état d’une querelle entre Willoughby et Schofield sont arrivées juste avant que ce dernier n’admette l’affaire avant de quitter ITV et de se retirer de la vue du public.

Le duo était autrefois proche, ayant présenté This Morning ensemble pendant des années, mais il semble qu’ils se soient éloignés l’un de l’autre depuis que Schofield a quitté ITV à la suite d’un scandale d’admission.

Phillip Schofield a rompu sa pause télévisée avec Cast Away de Channel 5

L’ancien diffuseur de longue date a confirmé mardi qu’il serait de retour sur les écrans, et il semble que pendant son temps seul, il aborde la controverse entourant sa disgrâce.

Faisant une boutade sur ce moment, qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux à l’époque, Schofield dit à sa famille : « Si tu vas bien, alors nous allons bien et je vais bien. Est-ce que tu vas bien ? »

Faisant allusion en plaisantant au discours This Morning de Willouoghby après la sortie de Schofield, dans lequel elle a demandé aux téléspectateurs « Est-ce que ça va? » Schofield semble se moquer d’elle.

Le Metro rapporte que Schofield peut être vu dans l’épisode assis à table avec sa famille, dont sa femme Stephanie Lowe et leurs deux filles, Molly et Ruby.

Schofield a admis avoir eu une liaison « imprudente mais pas illégale » avec un jeune collègue d’ITV en mai 2023, ce qui l’a amené à quitter la chaîne et à s’éloigner des feux de la rampe.

Dans une bande-annonce de l’émission Channel Five, on peut voir Schofield marcher le long d’une plage et pleurer en parlant du scandale.

Il a également déclaré aux caméras : « J’ai été rejeté sur une île déserte. C’est ma chance de raconter ma version de mon histoire. »

À un autre moment, il réfléchit : « Je sais que ce que j’ai fait n’était pas sage, mais est-ce suffisant pour détruire absolument quelqu’un ?