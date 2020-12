Phillip Schofield a révélé que l’un des moments forts de sa carrière à la télévision est le moment où il a blagué un enfant qui a juré dans son émission.

L’animateur de This Morning dit que c’était sa façon de se venger de l’adolescent, qui avait laissé sa co-vedette Sarah Greene au visage rouge après avoir fait un commentaire grossier sur le groupe pop 5 Star.

Il a parlé du moment hystérique pour la première fois dans son nouveau livre Life’s What You Make It.

« J’écoutais le studio dans mon oreillette et Sarah répondait aux questions du groupe », a expliqué Phillip.

«Avez-vous une question pour 5 étoiles? demanda Sarah. « Oui, j’aimerais leur demander pourquoi ils sont si merdiques », dit Eliot.

« » D’accord, « répondit calmement Sarah. » Je suis sûr que Tammy aurait eu beaucoup plus de sens. Passons à la ligne trois. Avez-vous une question sensée? «

Le présentateur de la télé a poursuivi: «Vous ne pouviez pas appeler sans donner votre numéro et être rappelé, alors nous avions son numéro.

«Il a été distribué à quelques personnes et pendant quelques jours, nous avons composé le numéro et raccroché.

La star a également révélé dans son livre comment il avait été interdit d’emprunter des nounours dans l’émission Play School de CBBC après les avoir placés en plaisantant dans des positions sexuelles.

Phillip a ajouté: « Le seul spectacle que nous ayons jamais bouleversé était Play School. Dans un acte de confiance extrême, ils ont envoyé leurs jouets légendaires du programme – c’était comme si la royauté était arrivée. »

« Malheureusement, le coureur est arrivé plus tôt que prévu à notre bureau pour les récupérer et a été accueilli par un spectacle très inquiétant », a déclaré Phillip.

«J’avais arrangé les jouets pour l’amusement d’Ian (Stubbs, son producteur).

«Big Ted avait 69 ans avec Hamble tandis que Little Ted, Humpty et Jemima étaient impliqués dans un trio passionné.

« Le coureur n’a pas été amusé et ils n’ont plus jamais été autorisés à nous rendre visite. »

