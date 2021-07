Phillip Schofield retrouve sa femme Stephanie pour des vacances en famille pour célébrer le 28e anniversaire de leur fille Molly

PHILLIP Schofield a retrouvé sa femme Stéphanie ce week-end pour célébrer le 28e anniversaire de sa fille Molly.

Le présentateur de This Morning a mis fin à leur relation l’année dernière après avoir révélé son homosexualité, mais ils sont toujours de bons amis.

Phillip Schofield a retrouvé sa famille pour célébrer l’anniversaire de sa fille Molly[/caption]

Et c’était tout sourire alors que l’ancien couple et leurs enfants Molly et Ruby posaient pour un selfie à l’observatoire Griffith de LA.

Phillip a écrit : « Un long week-end incroyable pour célébrer l’anniversaire de @mollyschofe. J’espère que vous avez passé un merveilleux moment magnifique.

Phil est resté à la maison familiale tout au long du verrouillage.

En septembre, The Sun a révélé que lui et Stephanie avaient commencé à discuter du divorce – et Phil est plus qu’heureux de donner à sa femme la moitié de sa fortune de 9 millions de livres sterling.

Une source nous a dit à l’époque : « Phillip et Steph ont eu beaucoup de conversations difficiles et douloureuses au cours des dix derniers mois, mais restent toujours aussi proches et dévoués l’un à l’autre.

«Elle a été si favorable, et il ne va pas sauter dans le coucher du soleil maintenant et l’abandonner. En même temps, il n’a aucune envie de s’impliquer dans une bataille de divorce amère et coûteuse.





« Philip n’est pas pressé de rencontrer quelqu’un de nouveau, mais il est évident que le mot D a maintenant été évoqué, bien qu’en termes très lâches et décontractés. Sa capacité de gain est à un niveau record et Steph a droit à la moitié.

« Il ne conteste pas cela – tout ce qu’il veut en retour, c’est sa loyauté continue… et sa discrétion. Sa famille est sa priorité n°1 et cela ne changera jamais.

Phil est sorti publiquement gay en direct sur This Morning en février 2020, soutenu par sa co-star et meilleure amie Holly Willoughby.

Il avait déjà discuté de sa sexualité en privé avec sa femme et ses enfants, qui l’ont toujours soutenu complètement.

Ils ont passé le confinement avec leurs filles[/caption]

Stéphanie a totalement soutenu Phil[/caption]