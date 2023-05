Phillip Schofield quittera This Morning « avec effet immédiat »

Phillip Schofield a annoncé qu’il quittait ses fonctions de co-animateur de This Morning « avec effet immédiat ».

Cela survient après des informations faisant état de tensions entre Holly Willoughby et l’homme de 61 ans, le couple aurait « refroidi » leur amitié ces dernières semaines.

Schofield a présenté le programme pendant 20 ans, l’épisode de jeudi dernier devenant maintenant son dernier.

Il a déclaré: «J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning. Mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil. Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne peut plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux. Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain.

Holly Willoughby a déclaré: «Cela fait plus de 13 belles années que nous présentons This Morning with Phil et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour. Le canapé n’aura pas la même sensation sans lui.

Kevin Lygo, directeur général d’ITV, nedia et divertissement, a déclaré: «Phillip est sans conteste l’un des meilleurs diffuseurs de sa génération et nous le remercions pour ses deux décennies de télévision absolument formidable sur le canapé This Morning.

« This Morning est réalisé par l’une des équipes les meilleures et les plus diligentes de la télévision, qui produit plus de 12 heures de télévision en direct chaque semaine. »

« Nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec Phillip en commençant par les British Soap Awards en juin et une toute nouvelle série de périodes de pointe à venir. »