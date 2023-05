PHILLIP Schofield a QUITTÉ son rôle de présentateur dans This Morning après une dispute continue avec sa co-star Holly Willoughby.

Les tensions montent entre Phillip, 61 ans, et Holly, 42 ans, obligeant la star à démissionner de l’émission ITV.

Phillip a démissionné de son rôle à This Morning

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Le Sun a révélé plus tôt cette semaine que Phillip avait fait face à la hache de This Morning au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

Mais maintenant, la star de la télévision s’est tournée vers ses réseaux sociaux pour confirmer qu’il quitterait son rôle après quelques jours « difficiles ».

Phillip a écrit: «J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Dans le sillage de la nouvelle, Holly s’est tournée vers ses réseaux sociaux pour jaillir sur son ancienne co-star, le remerciant pour « la connaissance et l’humour ».

Elle a écrit: « Cela a été 13 années formidables à présenter This Morning with Phil, et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour. »

Holly a ajouté: « Le canapé ne se sentira pas pareil sans lui. »

Holly a remercié son ancienne co-star pour « la connaissance et l'humour »

Phillip a partagé sa déclaration sur les réseaux sociaux