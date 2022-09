Phillip Schofield, qui saute la file d’attente, s’est débarrassé d’un accord We Buy Any Car d’un million de livres sterling alors que la pétition pour le renvoyer de This Morning atteint 75 000

Phillip Schofield, qui saute dans la file d’attente, a été abandonné en tant que visage d’un million de livres sterling de We Buy Any Car.

La société tourne de nouvelles publicités la semaine prochaine sans lui et il n’apparaît plus sur son site Web.

Phil et Holly photographiés lors de leur visite controversée pour voir le cercueil de Sa Majesté à Westminster Hall[/caption]

Phil aurait été retiré de son rôle d’un million de livres sterling en tant que visage de We Buy Any Car – avec ses photos déjà effacées du site Web de l’entreprise[/caption]

Willoughby et Schofield ont été critiqués après que le présentateur de This Morning ait été vu sur un flux en direct qui diffusait le visionnement du cercueil de la reine[/caption]

Phil, 60 ans, et la co-vedette de This Morning Holly Willoughby, 41 ans, ont fait face à un énorme contrecoup après avoir sauté la ligne de 12 heures dans Westminster Hall pour rendre hommage à la reine.

We Buy Any Car figurait parmi plusieurs marques au pilori lorsque la nouvelle embarrassante de la procédure accélérée de Phil et Holly est apparue – avec des mèmes viraux changeant leur image de marque en We Jump Any Queue largement partagés sur les réseaux sociaux.

Une source a déclaré: «Les publicités We Buy Any Car sont parmi les plus régulièrement diffusées à la télé – tout le monde les connaît et la petite mélodie qui va avec, et Phillip y est depuis 2018.

“C’est une affaire énorme, qui vaut sept chiffres, mais la semaine prochaine, ils tournent une nouvelle campagne et il n’y est pas impliqué.

“Il y a clairement un sentiment au sein de l’entreprise qu’il n’est tout simplement pas le bon candidat pour l’avenir et que son contrat pourra expirer. Ce partenariat a été très fructueux, mais il est temps de changer.

Les initiés du marketing disent que Phillip s’est avéré être le leader parfait pour la marque, qui est impatient de capitaliser sur son image télévisée irréprochable pendant la journée pour rassurer les clients potentiels sur leur intégrité.

Il a suivi James Corden comme la voix de leurs campagnes.

Le moment choisi pour cela est susceptible d’embarrasser Schofield, car il survient si peu de temps après avoir été pris dans une tempête médiatique au sujet de la file d’attente de la reine.





Cependant, hier soir, We Buy Any Car a clairement indiqué que la décision de se séparer de Schofield n’était pas liée à ce qui s’était passé au Lying in State.

Une pétition pour qu’ils soient limogés de This Morning a été signée plus de 75 000 fois, tandis que d’autres célébrités, dont Amanda Holden, ont fait des bâillons ironiques à leurs dépens.

Plus tard, ils ont présenté des excuses préenregistrées sur l’émission ITV dans lesquelles Holly a souligné qu’ils avaient été là pour enregistrer pour le programme en tant que membres actifs des médias – mais cela n’a pas fait grand-chose pour atténuer le tollé public.

Il est également entendu que cela a provoqué des désaccords dans les coulisses de l’émission parmi les membres du personnel qui pensent que la paire de haut niveau bénéficie régulièrement d’un traitement préférentiel.

Mais plus tôt cette semaine, la directrice générale d’ITV, Dame Carolyn McCall, s’est tenue à côté du couple, n’a rien fait de mal et était “bien sûr” en sécurité dans son travail en présentant l’émission quotidienne sur le style de vie.

Elle a ajouté: “” Imaginez-vous dans l’œil d’une tempête comme celle-ci, où vous essayez de dire que vous n’avez rien fait de mal, et tout le bruit autour de vous dit que vous avez. C’est difficile à gérer.

«Ils avaient une accréditation. Beaucoup de gens disent qu’ils ne l’ont pas fait. Ils ont été envoyés par This Morning pour faire une pièce pour le 20 septembre, qui a couru. Ils devaient interroger des personnes à l’intérieur et à l’extérieur. Ils n’ont déplacé personne dans la file d’attente. Et en fait, ils ont été très mal représentés.

Phillip est apparu dans d’innombrables campagnes publicitaires et images pour We Buy Any Car depuis qu’il a conclu un accord avec l’entreprise, qui achète des véhicules d’occasion contre de l’argent, en 2017.

Des publicités ironiques ont tenté de le présenter comme “l’homme le plus gentil de Grande-Bretagne” et ont vu une statue lui être érigée comme “l’homme le plus populaire de Grande-Bretagne”.

Un porte-parole de webuyanycar a déclaré : « Webuyanycar et Phillip Schofield ont convenu plus tôt cette année que la campagne webuyanycar/Phillip Schofield prendrait fin en 2022, après avoir travaillé ensemble pendant plus de cinq ans.

“La décision a été prise avant toute histoire récente concernant Phillip.”

Plus tôt cette semaine, la directrice générale d’ITV, Dame Carolyn McCall, s’est tenue à côté du couple, n’a rien fait de mal et était “bien sûr” en sécurité dans son travail en présentant l’émission quotidienne sur le style de vie.[/caption]

Faire la queue pour ‘net dig’

ALORS QUE la vue de Holly Willoughby et Phillip Schofield sautant la file d’attente a irrité beaucoup à travers le pays, les utilisateurs de Twitter ont trouvé des façons hilarantes de se moquer des présentateurs d’ITV.

Dans un mème, Phillip a été photographié depuis le canapé This Morning et a été vu perché sur le cercueil de la reine alors que les porteurs se rendaient à l’abbaye de Westminster pour les funérailles.

Ailleurs, les publicités webuyanycar.com ont été transformées en marque « wejumpanyqueue.com » avec Holly et Phillip posant devant une file de personnes.

Un croquis de la sitcom Mr Bean s’est également moqué de Phillip en montrant le personnage joué par Rowan Atkinson sautant de manière hilarante une ligne de personnes, sous-titré: “Phillip Schofield arrivant pour voir la reine allongée dans l’état.”

Une discothèque de Huddersfield propose des sauts de file d’attente à quiconque s’appelle Holly ou Phil[/caption]