Phillip Schofield noie son chagrin alors qu’il se tourne vers sa deuxième carrière lors d’une foire aux vins au milieu du drame de This Morning

PHILLIP Schofield était tout sourire alors qu’il échappait à son drame de querelle This Morning à la London Wine Fair aujourd’hui.

Après avoir terminé ses fonctions de présentation avec ITV, Phillip, 61 ans, s’est rendu à Olympie où il « a parlé de tout ce qui concerne le vin durable » avec la marque When In Rome.

Phillip Schofield était à la London Wine Fair aujourd’hui[/caption] Instagram

Phillip est passionné par son vino[/caption]

Vêtu d’une chemise rose et d’un pantalon sombre, Phillip avait un grand sourire sur son visage alors qu’il filmait pour la marque sur leur stand.

La star de la télévision est passionnée par tout ce qui concerne le gin et le vin et avait auparavant une gamme de vins signature avec Waitrose.

Il a été abandonné par le détaillant à la fin de l’année dernière après avoir été marqué « imbuvable », mais a depuis été relancé par When In Rome, avec la variété rouge à 25,99 £ actuellement épuisée.

Les publications Instagram de Phillip de la foire sont sa première interaction sur les réseaux sociaux depuis une semaine, et il a même désactivé les commentaires sur ses publications récentes après la révélation de sa querelle avec la co-star Holly Willoughby.

Le Sun a d’abord rapporté à quel point la relation entre les stars de la télévision était tendue, la star confrontant Holly lors d’un appel téléphonique tendu peu de temps après que leur rupture ait été rendue publique.

Il est entendu que Holly a été laissée de côté lorsque Phil a publié une déclaration sur leur querelle sans la consulter.

Alors que Phil et Holly sont revenus à This Morning hier, des initiés ont révélé qu’il lui avait été laissé une « coquille » après qu’on lui ait dit à quel point leur relation ne ressemblait en rien à ce qu’elle était.

Un initié a déclaré au Mirror : « Il devient de plus en plus renfermé et presque une coquille de lui-même.

Pendant ce temps, une autre source nous a dit que Phillip intensifie sa réponse aux retombées en recrutant une équipe juridique.

Ils ont déclaré: «Phil a chargé un avocat de l’aider à garder sa réputation intacte.

«Ils supervisent les histoires relatives à ITV et son rôle dans This Morning et s’assurent que Phil est protégé.

« Phil n’a absolument rien fait de mal et n’a pas d’équipe de relations publiques pour le guider.

« Lui et ITV ont estimé qu’il avait besoin de quelqu’un, officiellement, dans son coin pour conjurer les choses qui ne sont pas vraies. »

« Phil ne veut pas que cela échappe à son contrôle. »

Dans sa déclaration sur sa relation avec Holly, Phillip a écrit : « Comme je l’ai déjà dit, Holly est mon rocher.

« Nous sommes les meilleurs amis du monde – comme toujours, elle est un soutien incroyable à l’écran, dans les coulisses et au téléphone.

« Holly a toujours été là pour moi, contre vents et marées. Et j’ai été là pour elle.

« Les dernières semaines n’ont été faciles ni pour l’un ni pour l’autre. »

