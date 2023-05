Phillip Schofield nie les allégations de culture «toxique» sur This Morning

L’ancien présentateur de This Morning, Phillip Schofield, a riposté aux critiques, affirmant qu’il n’y avait « aucune toxicité » sur l’émission ITV et semblant blâmer son départ sur une « poignée de personnes rancunières ».

Les commentaires du présentateur sont intervenus après avoir quitté ITV vendredi et ont été abandonnés par son agence artistique alors qu’il admettait avoir eu une liaison avec un jeune collègue masculin – qu’il a décrit comme « imprudent, mais pas illégal » – alors qu’il était marié.

Au cours du week-end, l’ancien médecin résident de This Morning, le Dr Ranj Singh, a affirmé que l’émission avait une culture « toxique » et a déclaré qu’il avait soulevé des inquiétudes concernant l’intimidation et la discrimination il y a deux ans. Il a dit qu’il s’était senti comme s’il avait été « expulsé » pour dénonciation et que les problèmes de l’émission allaient « bien au-delà » de Schofield.

Dans une déclaration publiée sur Instagram quelques minutes avant la diffusion de l’émission de lundi, Schofield, 61 ans, a déclaré: « Maintenant, je ne travaille plus sur This Morning, je suis libre de le dire. J’espère que vous avez remarqué que c’est la même poignée de personnes qui en veulent à moi ou à la série qui semblent avoir la voix la plus forte.

« This Morning est la meilleure émission sur laquelle travailler, avec les meilleures personnes. Pendant toutes les années où j’ai travaillé, il n’y a eu aucune toxicité.

Il a ajouté: «Vous pouvez écouter ces voix persistantes si vous le souhaitez. Mais les milliers d’invités au fil des ans, des milliers d’employés et d’équipes, des centaines de présentateurs et de contributeurs savent tous que c’est une famille de personnes merveilleuses, talentueuses, gentilles et travailleuses.

Dermot O’Leary, qui présente l’émission avec Alison Hammond depuis que Schofield a démissionné le 20 mai, a reconnu les retombées.

Il a déclaré: « Nous savons tous que nous sommes dans l’actualité en ce moment et bien sûr nous apprécions cela, mais juste de nous deux, toute l’équipe ici, l’équipe, les gars en bas, nous aimons faire ce spectacle pour tous toi. »

Hammond a ajouté: « Nous le faisons vraiment et c’est exactement ce que nous allons faire, nous allons continuer à le faire. »

L’ancien député conservateur Gyles Brandreth, qui était dans l’émission pour passer en revue les actualités du jour, s’est dit « très heureux d’être ici ».

« C’est un endroit où il fait bon travailler, j’aime venir ici et je le fais depuis que j’y suis arrivé. Nous sommes des gens heureux dans un endroit heureux. »

Dans sa déclaration de dimanche, le Dr Ranj, qui a travaillé sur This Morning pendant 10 ans, a déclaré qu’au fil du temps, il était devenu « de plus en plus inquiet » des conditions de travail.

« J’ai vraiment aimé et apprécié de travailler là-bas. Cependant, au fil du temps, je me suis de plus en plus inquiété de la façon dont les choses se passaient dans les coulisses et de la façon dont les gens, y compris moi-même, étaient traités », a-t-il déclaré.

« Je ne savais pas la vérité sur ce qui se passait avec Phillip, mais je connais les problèmes avec TM [This Morning] aller bien au-delà de lui. Il faut plus d’une personne pour créer une culture.

Il a fait part de ses inquiétudes aux cadres supérieurs d’ITV, a-t-il dit, mais par la suite, « je me suis retrouvé de moins en moins utilisé ».

Il a ajouté: « J’ai même porté mes préoccupations directement au sommet d’ITV: la culture de This Morning était devenue toxique, n’était plus alignée sur les valeurs d’ITV, et j’avais l’impression que parce que j’avais dénoncé, j’étais géré. »

ITV n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la dernière déclaration de Schofield, mais en réponse aux affirmations du Dr Ranj, un porte-parole a déclaré dimanche : « Nous sommes désolés de lire le message du Dr Ranj aujourd’hui. Chez ITV, nous nous engageons pleinement à fournir toutes les opportunités à toute personne travaillant avec nous pour faire part de toute préoccupation ou commentaire qu’elle pourrait avoir.

« Suite à une plainte déposée par le Dr Ranj, nous avons nommé un conseiller externe et indépendant pour effectuer un examen. Cet examen externe n’a trouvé aucune preuve d’intimidation ou de discrimination.

ITV a déclaré avoir enquêté sur les « rumeurs d’une relation » entre Schofield et l’employé d’ITV il y a environ trois ans, mais que cela avait été « catégoriquement et à plusieurs reprises démenti » par les deux parties.

Le diffuseur a démenti les spéculations selon lesquelles il prévoyait de supprimer l’émission.