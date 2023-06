Phillip Schofield: les patrons d’ITV avouent qu’ils n’ont pas lancé d’enquête sur les rumeurs concernant l’affaire de l’hôte de This Morning

La directrice générale d’ITV a admis hier qu’elle n’avait pas mené d’enquête officielle sur la relation de Phillip Schofield avec un collègue beaucoup plus jeune.

Dame Carolyn McCall a déclaré qu’elle était au courant des rumeurs circulant sur l’affaire qu’elle a qualifiée – en raison du « déséquilibre des pouvoirs » – de « profondément inappropriée ».

Cependant, elle a déclaré au comité de la culture des Communes que parce qu’il n’y avait aucune preuve de la relation, elle n’a pas pu enquêter.

Elle a déclaré que la chaîne avait plutôt organisé des « examens en cours », ajoutant que si des preuves avaient émergé sur la relation, les patrons auraient « agi très rapidement ».

Dame Carolyn a déclaré aux députés: « Nous avons enquêté, mais je n’appellerais pas cela une » enquête « car cela lui donne une sorte de formalité et de structure qu’elle n’avait pas, à cause des rumeurs et de la période. ”

Elle a ajouté que le jeune collègue, un ancien showrunner appelé « Personne X », a été interrogé 12 fois sur l’affaire et que lui et Schofield l’ont tous deux nié « officiellement et officieusement » – ce que des sources proches de l’homme nient.

« Il n’y avait que des ouï-dire, des rumeurs et des spéculations », a déclaré Dame Carolyn.

« Personne au conseil d’administration n’aurait fermé les yeux sur quelque chose d’aussi grave. »

Les commentaires d’hier semblaient être en contradiction avec une déclaration faite par le diffuseur le mois dernier, selon laquelle les patrons avaient enquêté sur les rumeurs de la relation au début de 2020.

Le chef d’ITV a confirmé que la personne X avait spécifié Schofield comme un « ami de la famille » sur son formulaire de demande d’expérience de travail, mais a insisté sur le fait qu’une bande-annonce faite pour lui par ITV était une opportunité ouverte à tous les employés du réseau.

Elle a également confirmé que l’ancien coureur a reçu un paiement et a dû signer un accord de règlement lorsqu’il a quitté l’entreprise en 2021 – mais n’est pas lié par une ordonnance de bâillonnement.

Dame Carolyn, anciennement patronne d’EasyJet, était l’un des trois dirigeants d’ITV à être grillé par le comité à la suite du départ de Schofield le mois dernier.

Au cours de l’audience de deux heures, elle a révélé qu’ITV finançait des conseils pour Schofield, qui a quitté la chaîne après avoir admis l’affaire et menti à ce sujet.

Elle a également été interrogée sur la culture présumée de l’intimidation dans les coulisses de la chaîne.

Le député du SNP, John Nicolson, a révélé qu’il avait été contacté par des « dizaines » d’anciens et actuels membres du personnel d’ITV au sujet de leurs expériences d’intimidation.

L’un d’eux a affirmé que son patron « criait et rabaissait souvent le personnel », ce qui « a duré des années sans que personne ne fasse quoi que ce soit ».

Un autre a déclaré à M. Nicolson que la chaîne était un « terrible lieu de travail » et que si quelqu’un se plaint d’intimidation ou d’inconvenance sexuelle, ITV « fait semblant d’enquêter, puis décide qu’il n’y a pas eu d’intimidation et que la personne qui se plaint est obligée de partir avec une NDA ( accord de non-divulgation) et il leur est clairement indiqué qu’ils ne peuvent pas reprendre leur travail parce qu’ils ont porté de fausses accusations.

Dame Carolyn a répondu: « Ils sont très décevants à entendre, profondément affligeants à mon avis. »

Mais elle a dit qu’elle ne reconnaissait pas les allégations spécifiques de This Morning. Elle a cependant confirmé que le rédacteur en chef de l’émission, Martin Frizell, avait été réprimandé pour avoir fait des commentaires « insensés » sur la culture.

Interrogé plus tôt ce mois-ci s’il y avait un environnement « toxique » dans l’émission, M. Frizell a déclaré aux journalistes : « Je vais vous dire ce qui est toxique – l’aubergine ».

Le patron d’ITV a déclaré que M. Frizell « sait qu’il a fait une erreur ».

Dame Carolyn a fustigé l’ancien présentateur Eamonn Holmes, qui a quitté la chaîne en 2021, pour avoir porté des accusations « diffamatoires » sur Twitter selon lesquelles ITV « savait quel genre d’homme » était Schofield.

Kevin Lygo, directeur général de la chaîne, a également dénoncé d’anciens présentateurs qui ne s’étaient pas plaints de la culture de la chaîne pendant leur séjour.

Il a déclaré aux députés: « Il n’est pas surprenant que lorsqu’ils y vont, ils se disent soudainement » Oh, je déteste ITV, c’est affreux « , alors que pendant une décennie ou plus, ils étaient là pour récolter les fruits et apprécier le travail et tout le monde semblait s’entendre. .”