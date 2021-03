Phillip Schofield fume alors que l’appelant de This Morning refuse d’aller au mariage de son fils

Philip Schofield et Holly Willoughby se sont retrouvés dans une situation difficile lors de la tranche de mercredi de This Morning.

Les hôtes ont donné des conseils utiles à la famille à l’appelante en détresse Mandy qui a récemment dit à son fils qu’elle n’assisterait pas à son mariage parce qu’elle n’avait pas été invitée à la robe de mariée de la mariée.

La mère du marié a expliqué qu’elle avait le cœur brisé par la décision de la mariée de ne pas l’inclure, ou les sœurs de son fils dans le mariage, à qui on n’avait pas demandé de faire partie de la noce.

S’adressant à Holly et Phil ce matin, Mandy a expliqué que toute l’occasion avait été « entachée » avant même qu’elle ne commence et qu’en conséquence, elle refuse d’y assister.

Après avoir entendu sa version de l’histoire, Holly a partagé quelques mots de sagesse avec l’appelant bouleversé.

L’animatrice de télévision a exhorté la mère du marié à ne pas se brouiller avec son fils sur un problème aussi minuscule.









Holly a déclaré: «C’est parfois un choix tellement personnel pour les mariés, et bien que ce soit une occasion familiale, en fin de compte, il s’agit d’eux et de ce qu’ils veulent.

«Je sais qu’il peut être difficile de rester assis et de laisser ces décisions prendre place autour de vous, mais je suppose que votre travail en tant que mère du marié consiste simplement à être là et à leur donner autant d’amour que vous le pouvez et à les soutenir. car il y aura tellement plus de décisions à venir. »

Philip a également partagé ses pensées lorsqu’il a dit à l’appelant que si elle décidait de ne pas assister au mariage, elle le regretterait pour le reste de sa vie.









La star de la télévision a insisté: «Vous allez le regretter massivement, massivement.

«Vous allez finir par vous séparer de votre fils et il passera plus de temps avec sa femme et sa famille, et vous allez manquer tellement de choses, tout cela à cause d’un jour.»

Il a poursuivi: « C’est leur jour, pas le vôtre. »









Les téléspectateurs ont également afflué sur Twitter pour partager leurs réflexions sur le dilemme familial de l’appelant.

Un fan non impressionné de This Morning a tweeté: «Je ne peux pas croire que je suis d’accord avec Phil pour une fois, mais c’est tellement vrai, elle le regrettera pour toujours.»

«Ugh, quelle belle-mère ennuyeuse et autoritaire à avoir. Je suis tellement désolé pour cette pauvre mariée », a fait écho un autre.









«Imaginez que vous n’alliez pas au mariage de votre fils parce que vous n’étiez pas invité à un essayage de robe. Big lol, »un autre spectateur a sonné.

Pendant ce temps, un quatrième fan a plaisanté: «Je lui interdirais le mariage. Pas de mauvaises vibrations ici bébé.